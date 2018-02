-¿Qué se siente lograr la clasificación ante un equipo lleno de profesionales?



-Nosotros vamos a seguir siendo amateurs porque nos encanta. Nos cuesta todo un montón, pero disfrutamos de todo esto. Tenemos algo adentro que no sé qué es, pero viene un equipo profesional y le ganamos, vamos a Canadá y ganamos. Venimos de un 2017 espectacular ganando muchísimos partidos y ahora seguimos consiguiendo triunfos. Estamos más que contentos.



-Mérito mayúsculo haber ganado los dos partidos de la serie con Canadá, ¿verdad?



-Sabíamos que iba a estar muy apretado, pero si me decías antes de jugar que íbamos a ganar los dos partidos, eran pocas las chances porque Canadá es un gran equipo. Se vio hoy en el primer tiempo que salió con todo a buscarlo, pero con paciencia, tranquilidad y jugando a lo nuestro lo pudimos traer y terminar ganándolo.



-¿Cómo fue el entretiempo?



-Ellos vinieron a buscar la clasificación y al principio nos complicaron mucho. En el entretiempo, el “Mono” (Esteban Meneses) que no es de putear, levantó un poco la voz para que volviéramos a hacer lo que veníamos haciendo. Confiamos en nuestro trabajo y la verdad que eso viene pagando con tremendos resultados. Salimos con todo al segundo tiempo y enseguida apoyamos un try para encaminar la victoria.



-Y en los últimos tries estabas en el lugar indicado...



-Un poco de suerte hay que tener también (risas). Me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera. La verdad que el equipo hizo un esfuerzo impresionante y estamos muy felices de haber podido conseguir la clasificación directa porque se cumplió el objetivo para el que trabajamos muy duro.

EL MUNDIAL El plantel llegará con mucha experiencia “En Inglaterra 2015 teníamos a varios veteranos que ya no están, pero fuimos muchos jóvenes que ahora tenemos la posibilidad de repetir. Hay juveniles que suben y están en gran nivel. Eso nos empuja a nosotros también a seguir metiendo y empujando para no perder ritmo de competencia y llegar de la mejor manera posible al Mundial. A Japón hay que ir con todo”, dijo Andrés Vilaseca.