¿Cuándo comienza a vivirse el sueño de los Teros en Japón?

El sueño mundialista de los Teros está en la puerta. La nueva gran cita del certamen que comenzó a disputarse en 1987 se jugará en Japón y la delegación uruguaya ya está en viaje hacia Asia. Será la primera vez que se celebre en ese continente y también la primera ocasión en la que se disputará en un país no tradicional del deporte de la ovalada. El campeonato comenzará el 20 de sepetiembre, pero Uruguay debutará en la madrugada del miércoles 25 (02:15) en el estadio Kamaishi ante Fiji.

El partido inaugural del Mundial de Rugby se llevará adelante desde la hora 7.45 de Uruguay, cuando el seleccionado local enfrente a Rusia en el Estadio de Tokio por el grupo A.

Los Teros que partieron con el empuje de la afición, la que en las redes sociales respondió apoyando primero con el hashtag #VamosTeros y luego con #EmpujamosJuntos debutarán en el Kamaishi Recovery Memorial Stadium. Un estadio con capacidad para 16.187 espectadores.

Su segundo compromiso será en el Kumagaya Rugby Ground, un estadio para 24.000 espectadores. Ese partido se disputará el próximo 29 de setiembre ante Georgia.



[Hoy viaja Uruguay 🛫] Estos son los 3️⃣1️⃣ Orientales 🇺🇾que viajan para disputar la Copa del Mundo de #Japón2019 🇯🇵🏆

.

.#VamosTeros#EmpujamosJuntos pic.twitter.com/SE9XzY9Gbx — U.R.U. (@RugbyUruguay) September 11, 2019

La gran final se jugará seis semanas después del comienzo, el sábado 2 de noviembre a las 6 en el Estadio Internacional de Yokohama. Ese día estará en juego el trofeo Webb Ellis, que fue conquistado en tres ocasiones por Nueva Zelanda (actual bicampeón), dos veces por Australia y Sudáfrica y una vez por Inglaterra.

🗣🎙 La palabra del capitán ©️🇺🇾Juan Gaminara habló antes de subirse al avión ✈️ @Juangaminara pic.twitter.com/g7sTW0EfT2 — U.R.U. (@RugbyUruguay) September 12, 2019

fixture Así se jugará el campeonato

Japón espera por todos los países para organizar su Mundial. Foto: @JapanWCup.

Grupo A: Japón, Escocia, Irlanda, Rusia y Samoa



20/9 (7.45): Japón vs. Rusia (Estadio Ajinomoto, Tokio).

22/9 (4.45): Irlanda vs. Escocia (Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama).

24/9 (7.15): Rusia vs. Samoa (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya).

28/9 (4.15): Japón vs. Irlanda (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka).

30/9 (7.15): Escocia vs. Samoa (Estadio Parque Misaki, Kobe).

3/10 (7.15): Irlanda vs. Rusia (Estadio Parque Misaki, Kobe).

5/10 (7.30): Japón vs. Samoa (Estadio Toyota, Toyota).

9/10 (4.15): Escocia vs. Rusia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka).

12/10 (7.45): Irlanda vs. Samoa (Estadio Level-5, Fukuoka).

13/10 (7.45): Japón vs. Escocia (Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama).

Grupo B: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia y Canadá



21/9 (6.45): Nueva Zelanda vs. Sudáfrica (Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama).

22/9 (2.15): Italia vs. Namibia (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka).

26/9 (4.45): Italia vs. Canadá (Estadio Level-5, Fukuoka).

28/9 (6.45): Sudáfrica vs. Namibia (Estadio Toyota, Toyota).

2/10 (7.15): Nueva Zelanda vs. Canadá (Estadio Oita).

4/10 (6.45): Sudáfrica vs. Italia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka).

6/10 (1.45): Nueva Zelanda vs.Namibia (Estadio Ajinomoto, Tokio).

8/10 (7.15): Sudáfrica vs. Canadá (Estadio Parque Misaki, Kobe).

12/10 (1.45): Nueva Zelanda vs. Italia (Estadio Toyota, Toyota).

13/10 (0.15): Namibia vs. Canadá (Estadio Kamaishi).

Grupo C: Argentina, Francia, Tonga, Inglaterra y Estados Unidos



21/9 (4.15): Francia vs. Argentina (Estadio Ajinomoto, Tokio).

22/9 (7.15): Inglaterra vs. Tonga (Domo de Sapporo, Sapporo).

26/9 (7.45): Inglaterra vs. Estados Unidos (Estadio Parque Misaki, Kobe).

28/9 (1.45): Argentina vs. Tonga (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka).

2/10 (4.45): Francia vs. Estados Unidos (Estadio Level-5, Fukuoka).

5/10 (5.00): Inglaterra vs. Argentina (Estadio Ajinomoto, Tokio).

6/10 (4.45): Francia vs. Tonga (Estadio Umakana Yokana, Kumamoto).

9/10 (1.45): Argentina vs. Estados Unidos (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya).

12/10 (5.15): Inglaterra vs. Francia (Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama).

13/10 (2.45): Estados Unidos vs. Tonga (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka).

Los Teros tienen la gran ilusión de lograr una buena actuación. Foto: @TerosXV.

Grupo D: Australia, Fiji, Georgia, Uruguay y Gales



21/9 (1.45): Australia vs. Fiji (Domo de Sapporo, Sapporo).

23/9 (7.15): Gales vs. Georgia (Estadio Toyota, Toyota).

25/9 (2.15): Fiji vs. Uruguay (Estadio Kamaishi).

29/9 (2.15): Georgia vs. Uruguay (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya).

29/9 (4.45): Australia vs. Gales (Estadio Ajinomoto, Tokio).

3/10 (2.15): Georgia vs. Fiji (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka).

5/10 (2.15): Australia vs. Uruguay (Oita Bank Dome, Oita).

9/10 (6.45): Gales vs. Fiji (Bank Dome, Oita).

12/10 (7.15): Australia vs. Georgia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka).

13/10 (7.15): Gales vs. Uruguay (Estadio Umakana Yokana, Kumamoto).

Cuartos de final: 19 y 20 de octubre.

Semifinales: 26 y 27 de octubre.

Tercer puesto: 1 de noviembre.

Final: 2 de noviembre.

Los All Blacks tienen tres títulos mundiales.

historia Los campeones

El Hemisferio Sur domina la historia de las ocho ediciones del Mundial de rugby, con tres títulos para Nueva Zelanda, dos para Sudáfrica y dos para Australia; por uno para Inglaterra.



1987 (Australia y Nueva Zelanda): Los All Blacks campeones.

1991 (Francia e Inglaterra): Australia campeón.

1995 (Sudáfrica): Los Springboks campeones.

1999 (Gran Bretaña, Irlanda y Francia): Australia campeón.

2003 (Australia): Inglaterra campeón.

2007 (Francia, Gales, Escocia): Los Springboks campeones.

2011 (Nueva Zelanda): Los All Blacks campeones.

2015 (Inglaterra y Gales): Nueva Zelanda gana otra vez.