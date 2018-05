Chile y un batacazo en Montevideo

La tarde del sábado se llenó de sorpresas a nivel sudamericano con las resonantes e históricas victorias de Chile y Brasil ante Uruguay y Argentina, respectivamente, jugando como visitantes.

En Buenos Aires, Los Tupis dieron la nota y luego de ir perdiendo por 33-3 en la primera parte, lo dieron vuelta y se terminaron quedando con el triunfo de atrás por 36 a 33 en Newman ante el equipo de Argentina XV, logrando la primera victoria en la historia ante los albicelestes.

Pero no todo iba a quedar ahí. Más tarde y en el Estadio Charrúa, Uruguay XV iba por un triunfo que lo acercara a pelear el título en el Seis Naciones Sudamericano ante Chile.

Tras un comienzo flojo por parte de los dos con muchas imprecisiones, los celestes se pusieron en ventaja con un try-penal a los 20’ de juego y con esa ventaja se fueron al descanso.

En el inicio del complemento, Manuel Blengio amplió con drop para Uruguay XV, pero se vino la reacción de Chile. A los 49’ descontó Tomás Ianisxewski con un penal y luego se vinieron dos tries para que los trasandinos pasaran al frente. Primero apoyó Javier Richard a los 53’ y luego Francisco De la Fuente a los 65’ con conversión de Ianisxewski para que la visita pasara por primera vez al frente en la tarde: 15-10.

La defensa de Uruguay XV, que no había dado muchas garantías en ese pasaje del partido, recuperó y se refrescó con los cambios y gracias a otro try-penal a los 70 se puso 17-15 arriba.

Luego, Federico Favaro iba a aumentar con un penal a los 73’ y cuando parecía que el triunfo se quedaba en casa, en la última jugada del partido apareció Pablo Huete para apoyar un merecido try de Chile convertido por Ianisxewski para sentenciar el encuentro y poner el definitivo 22-20 para la visita.



LOS DATOS

Uruguay 20-22 Chile

Uruguay. Matías Benítez, Carlos Pombo, Felipe Inciarte; Gonzalo Soto Mera, Diego Magno, Leandro Segredo, Juan Ormaechea ©, Tomás Inciarte, Germán Albanell, Federico Favaro, Agustín Della Corte, Joaquín Prada, Nicolás Freitas, Manuel Blengio.



Ingresaron. Juan Echeverría, Carlos Arboleya, Diego Ayala, Guillermo Pujadas, Andrés De León, Juan Larrosa, Germán Kigel, Matías Risso.



DT: G. Storace y J. Pastore.



Chile. Oliver Thompson, Rodrigo Moya, José Munita, Pablo Huete, Mario Mayol, Javier Richard, Alfonso Escobar, Benjamín soto, Juan Perrotta, Santiago Videla, Lucca Avelli, Francisco De La Fuente, Vicente Ayarza, José Larenas, Tomás Ianisxewski.



Ingresaron. Salvador Lues, Lucas Bordigoni, Sebastián Otero, Clemente Ssavedra, Martin Sigren, Domingo Saavedra, Nicolás Steinsapir, Ítalo Zunino.



DT: Mark Cross.



Puntos Uruguay. 20’ Try-penal, 44’ Manuel Blengio (drop), 70’ Try-penal, 73’ Federico Favaro (penal).



Puntos Chile. 49’ Tomás Ianisxewski (penal), 53’ Javier Richard (try), 65’ Francisco De la Fuente (try), Tomás Ianisxewski (conversión), 80’ Pablo Huete (try), Tomás Ianisxewski (conversión).



Amarilla: 23’ Rodrigo Moya (Chile).

Árbitro: Pablo Deluca (Argentina)

Estadio: Charrúa

Espectadores: 1.400.