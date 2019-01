El Charrúa y dos noches de rugby

La remodelación del Estadio Charrúa permitirá entre muchas otras cosas, noches de rugby. Y hoy comenzará el Seven de la URU que reunirá a 12 equipos luchando por ser el mejor de la temporada.

En tal sentido, el certamen que clasificará también a los cuatro primeros equipos al Seven de Punta del Este, se pondrá en marcha hoy a la hora 19:00.

Los participantes serán Trébol de Paysandú, Old Boys, Carrasco Polo, Montevideo Cricket, Lobos de Punta del Este, Ceibos, PSG, Seminario, Caranchos de Minas, Caballito, CTM y Trouville.

Serán 12 los partidos que se jugarán en la primera jornada y el sábado será el turno para la definición de este certamen que coronará al mejor de la temporada de seven.

Las series del Seven de la URU

Zona “A”: Trébol, Lobos y Caranchos.

Zona “B”: Cricket, Ceibos y Caballito.

Zona “C”: Carrasco Polo, PSG y Círculo de Tenis.

Zona “D”: Old Boys, Seminario y Trouville.

Los partidos del viernes

19:00 horas – Seminario vs. Trouville

19:20 horas – PSG vs. CTM

19:40 horas – Ceibos vs. Caballito

20:00 horas – Lobos vs. Caranchos

20:20 horas – Old Boys vs. Trouville

20:40 horas – Carrasco Polo vs. CTM

21:00 horas – Cricket vs. Caballito

21:20 horas – Trébol vs. Caranchos

21:40 horas – Old Boys vs. Seminario

22:00 horas – Carrasco Polo vs. PSG

22:20 horas – Cricket vs. Ceibos

22:40 horas – Trébol vs. Lobos