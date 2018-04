La Celeste tiene un solo objetivo

El rugby uruguayo apronta un nuevo desafío: el Campeonato Sudamericano Mayor que este año tendrá un nuevo formato y una novedad para los celestes, ya que se presentarán con Uruguay XV y no con Teros.

De todas maneras, algunos de los jugadores que están en este plantel que entrena en el Centro Charrúa forman parte del plantel de Los Teros, pero se suman muchos otros que buscarán su oportunidad en el seleccionado mayor y también varios juveniles.

Con 31 jugadores, Joaquín Pastore y Guillermo Storace (los entrenadores) preparan el equipo que jugará un amistoso el 1° de mayo frente a Los Teros y que el 5 debutará en el Sudamericano como visitante ante Colombia.

En la segunda fecha, Uruguay XV recibirá a Chile el 12 de mayo y el domingo 20 visitará a Argentina XV, cerrando su participación en el certamen.

Paraguay y Brasil serán los otros participantes del torneo que buscará tener una mayor competencia entre las selecciones de la región.

PLANTEL Los 31 que entrenan en el Centro Charrúa

Matías Benítez (Champagnat)

Carlos Pombo (Old Boys)

Felipe Inciarte (Old Christians)

Rodolfo Garese (Carrasco Polo)

Diego Ayala (Montevideo Cricket)

Leandro Segredo (Old Christians)

Juan Diego Ormaechea (Carrasco Polo)

Manuel Diana (Old Christians)

Tomás Inciarte (Old Christians)

Germán Albanell (Old Boys)

Martín Fitipaldo (Trouville)

Agustín Della Corte (Trébol)

Federico Favaro (Old Christians)

Manuel Blengio (Old Christians)

Maximiliano Chabert (Lobos)

Guillermo Pujadas (Champagnat)

Diego De Pazos (Montevideo Cricket)

Juan Manuel Rodríguez (Trébol)

Eric Dos Santos (Lobos)

Marcos Chamyan (PSG)

Germán Kigel (Los Cuervos)

Juan Diego Quintero (Ceibos)

Matías Risso (Champagnat)

Andrés De León (Old Christians)

Francisco Mársico (Trébol)

Ignacio García (PSG)

Matías Pla (Seminario)

Facundo Klappenbach (Champagnat)

Juan Larrosa (Old Christians)

Facundo Gattas (Hindú - ARG)

Carlos Arboleya (Trébol)