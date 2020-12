Carrasco Polo y Old Christians definirán el Uruguayo de Clubes de rugby

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Uruguayo de Clubes de rugby tuvo el sábado la disputa de las semifinales con una doble jornada en el Estadio Charrúa y los triunfos de Carrasco Polo frente a Trébol de Paysandú y Old Christians ante Old Boys en el clásico de los colegios.

En el encuentro de primera hora, el “Caballito” impuso su superioridad ante los sanduceros y luego de sacar ventaja en la primera parte yéndose al descanso 15-3 arriba, en el complemento y a pesar de que Trébol jugó mucho tiempo en campo rival, supo pegar en momentos justos para redondear el 25-10 que lo depositó en la final del torneo que ganó por última vez en 2014.

Y precisamente en esa temporada fue la última ocasión en la que Polo jugó la final del torneo del que actualmente es el máximo ganador con 27 títulos conseguidos.

A segunda hora llegó el turno del clásico de los colegios con Old Christians, el actual campeón del Uruguayo de Clubes, y Old Boys, que había dejado por el camino a Los Cuervos en cuartos de final ganando los dos encuentros.

Y el azulgrana comenzó con todo. A los 4’ se puso en ventaja con un try de Carlos Pombo, quien vestido de wing apoyó en el ingoal azul para darle la ventaja a Old Boys, que se fue al descanso ganando por 17 a 6.

En el complemento, Old Christians tuvo a un inspirado Federico Favaro, clave para la remontada con un try en un momento justo y luego con patadas para dar vuelta el marcador.

A pesar de que a los 80’, Juan Manuel Cat tuvo la chance de poner a Old Boys nuevamente al frente, no pudo y Old Christians ganó por 19 a 17 para meterse en la final del Uruguayo de Clubes por novena temporada consecutiva.

Ahora, el certamen tendrá el sábado 12 de diciembre su definición en el Estadio Charrúa con Carrasco Polo y Old Christians en busca del título de campeón reeditando la final de 2014 que quedó en manos del “Caballito” en la última consagración del equipo del camino Servando Gómez.