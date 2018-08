Carrasco Polo de duelo

Washington "Quique" Amarillo comenzó su carrera como entrenador en Trouville en 1973, donde trabajó hasta 1976, año en el que pasó al Carrasco Polo Club, donde estuvo hasta ahora formando jugadores.



Los equipos que tuvieron a Amarillo dentro de su cuerpo técnico lograron más de 100 torneos, ente ellos 23 Campeonatos Uruguayos de Primera División. Se suman además, otros 25 títulos en Preintermedia, sumando también torneos de juveniles, Seven e internacionales.



En 1991 fue uno de los encargados, junto a Pastor Silva y Daniel Herrera de iniciar la selección M19 y su participación en Mundiales de la categoría.

Para Amarillo el rugby siempre fue un deporte para todos. Algo que según contaba había aprendido en Sudáfrica hace muchos años. "Formamos jugadores y también personas, sin importar el contexto social en el que se encuentran", solía decir Amarillo quien recibió el "Quijote" en los Premios Charrúas, entregados por el Círculo de Periodistas Deportivos, por su trabajo en el rugby llevado a cabo durante 40 años.



Así lo despidió el Carrasco Polo Club:

Despedimos con profundo dolor a Washington “Quique” Amarillo.

Se incorporó a nuestro Club allá por el año 1976 y desde entonces no dejó de formar jugadores sobre cimientos sólidos y buenos valores, haciéndolos crecer no solo como deportistas sino también como personas de bien y de buenas costumbres.

¡¡Eternamente agradecidos por todos estos años!!



Hoy se fue un grande del Club..

QEPD Querido Quique

13/4/1950 - 28/8/2018



El comunicado del club agrega que sus restos están siendo velados en Martinelli, en la tarde de este martes de 16 a 21 horas. Y mañana miércoles de 9 horas a 11 y 30. El sepelio será mañana en Parque Martinelli.