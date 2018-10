El campeón está sólido y va por más

Pegando en momentos justos, jugando con el desgaste del rival y con una defensa que crece en las difíciles, Old Christians eliminó al Montevideo Cricket Club y se metió por séptimo año consecutivo en la final del Uruguayo de Clubes “Copa 100 Años del diario El País”.

Los azules, que además buscarán su cuarto título al hilo, vencieron ayer al Decano en cancha de Woodlands, donde fueron locales ya que tienen suspendido su escenario por una sanción.

Si bien fue Cricket el que empezó el partido con más intensidad, plantándose en campo rival, no pudo traducir la superioridad en el marcador y Old Christians no perdonó: en la primera que tuvo, apoyó un try. Fue Federico Favaro el que corrió por la izquierda para poner los primeros puntos del encuentro: 5-0.

En el complemento, Cricket movió el banco y no se resignaba, pero a los 46’, Nicolás Bourdiel, quien había ingresado para el segundo tiempo, fue expulsado por una carga peligrosa sobre un rival y el Decano se quedó con 14.

Con un jugador más Old Christians manejó la ventaja del 20-6 en la ida y el 5-0 que lo tenía arriba y con un try de Manuel Ardao se puso 10-0 liquidando la serie.

Cricket nunca bajó los brazos y a pesar de que Agustín Giampedraglia descontó con un try, los azules se quedaron con la victoria por 10 a 5 y ahora irán por el título.

Hay promesa de partidazo en la Heroica

El rival de Old Christians saldrá del partido que esta tarde desde la hora 15:40 jugarán en Paysandú, Trébol y Carrasco Polo, encuentro que tendrá el arbitraje de Santiago Romero y que será televisado en vivo por los canales 610U, 1610U HD y Play. En la ida, los sanduceros ganaron 21-18.