El campeón pegó primero

Con una muy buena victoria en condición de visitante en cancha del Montevideo Cricket Club, Old Christians, el actual tricampeón Uruguayo, comenzó las semifinales con el pie derecho derrotando al Decano por 20 a 6.

En un partido de mucha defensa que tuvo el arbitraje del internacional Joaquín Montes, los azules prevalecieron ante los locales para pegar primero en la llave que se definirá el próximo sábado.

En la primera parte, Old Christians basó su juego en la defensa y no dejó que los forwards de Cricket pusieran el equipo adelante, tal como había ocurrido en el encuentro del Decano frente a Old Boys en el que consiguió la clasificación a semifinales.

Los azules dominaron y se fueron al descanso 13-3 arriba para luego estirar las diferencias en el complemento para abrochar una gran victoria que los deja en las puertas de una nueva final del Campeonato Uruguayo de Clubes “Copa 100 Años del diario El País”.

Los puntos del visitante llegaron gracias a dos tries de Rodrigo Bocking y otro de Justino Lestido, mientras que Manuel Blengio sumó una conversión y Federico Favaro aportó un penal para completar las 20 unidades del actual tricampeón Uruguayo.

Henry Frederick con dos penales fue el encargado de sumar los puntos para el Montevideo Cricket Club que ahora, tal como pasó en cuartos de final frente a Old Boys, deberá jugar la revancha en desventaja por el marcador ya que está obligado a remontar la diferencia de 4 puntos por los tres tries de Old Christians y la diferencia de 14 tantos para poder dar otro batacazo como contra los azulgranas y avanzar a la final del Campeonato Uruguayo de Clubes.

La revancha se disputará el próximo sábado 27 de octubre y Old Christians será local, pero deberá fijar un escenario ya que tiene su cancha suspendida. El ganador de esta llave avanzará a la final y será el rival de Trébol de Paysandú o Carrasco Polo en la definición.