El campeón debutó con una victoria

El fin de semana marcó el punto de partida para el renovado Uruguayo de Clubes que este año tendrá una nueva forma de disputa con la presencia de 11 equipos en Primera División.

La etapa comenzó con el vigente campeón, Trébol de Paysandú, haciéndose fuerte en su casa. El equipo sanducero venció a Seminario por 39 a 17 sumando además el punto de bonificación ofensiva.

Por otra parte, la gran sorpresa la dio Champagnat, que se quedó con el triunfo ante Old Boys en cifras de 14 a 12, mientras que Ceibos derrotó a Carrasco Polo por 14 a 10 y el Montevideo Cricket Club le ganó a Los Cuervos por 36 a 21.

En el otro encuentro de la primera etapa, PSG debutó en el Apertura con una victoria ya que venció a Lobos de Punta del Este en otro entretenido partido: 18-12.

Old Christians, que en 2018 perdió una dramática final con Trébol de Paysandú, tuvo fecha libre en la primera jornada y debutará en la segunda etapa.



Las posiciones

1 Trébol de Paysandú 5

2 Cricket 5

3 Ceibos 4

4 Champagnat 4

5 PSG 4

6 Old Boys 1

7 Carrasco Polo 1

8 Lobos de Punta del Este 1

9 Los Cuervos 0

10 Seminario 0

11 Old Christians 0



La próxima fecha

Ceibos vs. Trébol de Paysandú

Champagnat vs. Lobos de Punta del Este

Seminario vs. Old Christians

Los Cuervos vs. PSG

Carrasco Polo vs. Old Boys

Libre: Cricket.