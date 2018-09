El camino hacia la gloria

La última fecha del Torneo Clasificatorio se cerró, con emoción mediante, entre Los Cuervos y PSG, dos equipos que luchaban por un lugar en los playoffs del Campeonato Uruguayo de Clubes 2018 “Copa 100 Años del diario El País”.



Es que el vencedor de ese encuentro se metía en los cuartos de final y el perdedor quedaba por el camino.



PSG llegaba con ventaja de un punto (45-44) sobre Los Cuervos, que en su complejo deportivo de Camino Mendoza quería hacerse fuerte para conseguir la victoria.

En un partido de muchos errores, nerviosismo y poco rugby, los rojos de Punta Carretas tenían en control del marcador 12-9 con cuatro penales de Alberto Román, mientras que Sebastián Jansen había convertido sus tres patadas para el local.



Pero el cierre tuvo polémica y emoción. Un penal de Román en el cierre del encuentro le permitió a Cuervos ir al line y de ahí desembocaron varias jugadas en las que PSG perdió a dos jugadores por amarilla y en la última jugada, Germán Kigel apoyó el try que le dio el triunfo al equipo de Gino Festorazzi. Jansen hizo efectiva la patada y Los Cuervos ganaron 16-12 para meterse en cuartos de final del torneo.

LA FECHA.

El sábado se jugaron los otros cuatro encuentros correspondientes a la última jornada del Clasificatorio con el triunfo de Old Christians sobre Seminario por 43 a 12, resultado que dejó a los azules, actuales tricampeones del Uruguayo, como primeros de este certamen avanzando directamente a semifinales junto a Trébol de Paysandú, que se aseguró el segundo lugar tras vencer a Ceibos por 70 a 33.



Por otra parte, el Montevideo Cricket Club venció a Lobos de Punta del Este por 19 a 3, al tiempo que Carrasco Polo le ganaba como visitante a Champagnat 33-5 cuando el encuentro debió ser suspendido por tormenta eléctrica a falta de 9’ para el final.

SIGUE ASÍ.

Los dos primeros del Torneo Clasificatorio, Old Christians y Trébol de Paysandú, ya tienen su lugar asegurado en semifinales y sus rivales saldrán de los cruces de cuartos de final.



Este fin de semana comenzarán los enfrentamientos de ida y vuelta entre Carrasco Polo, tercero del Clasificatorio, y Los Cuervos, sexto, por un lado, y Old Boys, cuarto, ante el Montevideo Cricket Club, quinto clasificado.



El sábado, Los Cuervos serán locales ante el “Caballito”, mientras que el domingo, el Decano recibirá al azulgrana en encuentros que serán televisados por Directv Sports.

La definición de las series será por puntos obtenidos en los dos encuentros, es decir, se tomará en cuenta la obtención del punto bonus en el global de cada llave y no los puntos de diferencias en los resultados de cada cotejo.



El vencedor de la serie que protagonizarán Carrasco Polo y Los Cuervos se medirá en semifinales frente a Trébol, mientras que el ganador del cruce entre Old Boys y el Montevideo Cricket Club será el rival de Old Christians en la ronda de los cuatro mejores.



Las semifinales también serán en régimen de ida y vuelta, mientras que la final será con partido único el 3 de noviembre en el Estadio Charrúa.