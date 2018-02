Con la base mundialista

Con la clasificación al Mundial ya en el bolsillo, Los Teros no descansan. Luego de vencer a Canadá en la Eliminatoria rumbo a Japón 2019, ahora se vendrá la segunda fecha de la Americas Rugby Championship.

Los celestes, que ya habían debutado con triunfo en este torneo frente a Canadá 38-29 en el encuentro que además fue válido por la clasificación a la Copa del Mundo el 27 de enero en Vancouver, ahora visitarán a Brasil.

El plantel de 23 jugadores viajará hoy rumbo a San Pablo para disputar el encuentro que se llevará a cabo este viernes a la hora 19:10 de Uruguay con televisación de ESPN 3.

Los Teros son los únicos punteros del certamen con cinco unidades ya que ganaron su único partido con punto de bonificación, mientras que Estados Unidos, que venció a Argentina XV, y Brasil, que consiguió un histórico triunfo como visitante frente a Chile, son los escoltas con 4 unidades, seguidos por Los Cóndores, los abicelestes y Canadá que tienen 1 punto.

Esteban Meneses dio a conocer ayer la lista de 23 jugadores y 14 repiten convocatoria respecto a la Eliminatoria frente a Canadá.

Además, de los 26 que el entrenador argentino reservó para enfrentar a los canadienses, son 17 los que repiten ya que Diego Magno, Manuel Diana y Germán Albanell no fueron de la partida frente a Canadá en la serie de ida y vuelta por un lugar directo en el Mundial de Japón pero si estarán a la orden ahora.

Los 14 que sí estuvieron y lo harán nuevamente este viernes son Ignacio Dotti, Matías Benítez, Juan Manuel Cat, Juan Echeverría, el capitán Juan Manuel Gaminara, Rodolfo Garese, Germán Kessler, Gastón Mieres, Alejandro Nieto, Carlos Pombo, Joaquín Prada, Mario Sagario, Mateo Sanguinetti y Rodrigo Silva.

Los que se suman al plantel son Diego Ayala, Manuel Blengio, que se recuperó de una dura lesión sufrida en 2017, Agustín Della Corte, Andrés De León, Tomás Inciarte y Gonzalo Soto Mera.

Con la base del plantel que obtuvo la clasificación directa al Mundial de Japón 2019 tras vencer a Canadá, Los Teros van por el otro gran objetivo en el comienzo del 2018: quedarse con la Americas Rugby Championship.

CIRCUITO MUNDIAL DE SEVEN

Ya tiene definidos los rivales para Las Vegas en marzo.

Los Teros, campeones del Circuito Sudamericano de Seven 2018, ya conocen sus rivales para la etapa que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de marzo en Las Vegas, Estados Unidos. El seleccionado uruguayo ocupará un lugar en el Grupo “D” del Seven de Las Vegas junto a Nueva Zelanda, Escocia y Argentina. Por otra parte, el Grupo “A” estará integrado por Fiji, Kenia, Francia y Rusia, el “B” tendrá a Sudáfrica, Inglaterra, Canadá y Gales, y en el “C” estarán Australia, Samoa, Estados Unidos y España. Luego de su participación en Las Vegas, el equipo que tiene a Luis Pedro Achard como head coach, estará en la etapa del Circuito Mundial en Vancouver, Canadá, que se llevará a cabo entre el 10 y el 11 de marzo, y posteriormente dirá presente en la Qualy de Hong Kong, que se jugará entre el 6 y 8 de abril en tierras asiáticas. Por último, el calendario del seven para Uruguay se cerrará con el Mundial de San Francisco entre el 20 y el 21 de julio.