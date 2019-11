¡Azules de alegría! Old Christians ganó su cuarto título en cinco temporadas 

En un deporte colectivo como el rugby en el que el juego de equipo es vital para conseguir objetivos, es difícil y complicado encontrar y resaltar una individualidad, pero lo que hizo Santiago Arata en la final del Uruguayo de Clubes, es más que digno de mención.

El medio scrum de Los Teros la rompió. Fue desnivelante y su actuación fue descollante para que Old Christians le ganara a Old Boys y consiguiera el título de campeón uruguayo por cuarto año en cinco temporadas.

Es que Arata apareció en momentos vitales del encuentro que se jugó ante 6.500 personas en el Estadio Charrúa.

El jugador de 23 años apoyó el primer try del partido a los 38’ después de hacer un tapping en la salida de Old Boys. Unos minutos antes ya había hecho un bloqueo en el que quedó muy cerca de sumar de a cinco puntos.

Y esa jugada empezó a marcar el desenlace del encuentro. Y esa jugada se repitió ni bien comenzó el complemento.

A los 42’, otra vez Arata, ávido, rápido y muy atento, le bloqueó la salida a Francisco López y volvió a apoyar para que Old Christians sacara más diferencias en el marcador.

Pero como por si eso fuera poco, el jugador de Los Teros, que llegó con lo justo a la final tras superar una lesión en una de sus manos, volvió a apoyar otro gran try que llegó desde el scrum para sumar el tercero de su cuenta personal y el cuarto de Old Christians.

Ya había apoyado antes Manuel Diana y luego lo hicieron el histórico Manuel “Manteca” Martínez y Felipe Inciarte, mientras que en Old Boys, Germán Albanell sumó dos penales, un try y una conversión para dejar las cosas 43-13 a favor de los azules.

Las razones para celebrar sobran: Old Christians volvió a demostrar su poderío en el rugby local, regresó a lo más alto del Uruguayo de Clubes logrando su cuarto título en cinco temporadas y llegó a 20 conquistas en su historia.

EL PARTIDO

Old Christians 43 - 13 Old Boys

Old Christians. I. Buquet, M. Zerbino, J. Echeverría; A. García, F. Pazos (c); D. Ardao, L. Segredo, M. Diana; S. Arata, A. De León; F. Márquez, T. Inciarte, V. Grillé, J. Pena, F. Favaro.

Ingresaron: M. Espiga, J. Bermúdez, F. Inciarte, R. García, M. Ardao, S. Azambuja, M. Martínez.

Entrenador: Andrés Vázquez.



Old Boys. M. Lacava (c), M. Aboy, F. Etchegorry; J. García, E. Corallo; J. Gaminara, M. Sonneveld, S. Civetta; M. Stefani, G. Albanell; B. Amaya, J. Cat, G. Gibernau, E. Plottier; F. López.

Ingresaron: D. Pombo, J. Rocco, J. Buccino, J. Gari, G. Puig, A. Cat, M. Davanzo, J. Irulegui.

Entrenador: Francisco De Posadas.



Tantos. Old Christians: 21’ F. Favaro (penal), 38’, 42’ 62’ S. Arata (tries), 58’ M. Diana (try), 78’ M. Martínez (try), 80’ F. Inciarte (try), 38’, 58’,62’, 72’, 80’ F. Favaro (conversiones).

Tantos. Old Boys: 36’, 40’ G. Albanell (penales), 72’ G. Albanell (try, conversión).

Árbitro: Francisco González.

Cancha: Estadio Charrúa.

Público: 6.500 espectadores.