Australia venció a Georgia con algunas dificultades

Australia venció hoy a Georgia por 27-8 en el Mundial de rugby de Japón 2019, en el último partido para los Wallabies en la primera fase del torneo y con un rival que presentó una dura defensa que impidió a los oceánicos conseguir una ventaja mayor.

Con este resultado, Australia se coloca a la cabeza de su grupo, con 16 puntos, por delante de Gales, con 14, que todavía tiene que disputar un último partido en esta primera fase, frente a Uruguay, este domingo a la hora 5:15 de la mañana.

El marcador tardó en arrancar, y lo hizo en el minuto 22, con un try del medio scrum Nic White (5-0) y conversión de Matt Toomua, aunque poco después un penal para Georgia, anotado por Soso Matiashvili, permitió a su equipo acortar distancias: 7-3.

Antes de que llegara el descanso, Toomua agregó tres puntos más para el bicampeón mundial con un penal a los 36’ y aunque en el primer tiempo Georgia había presentado una sólida defensa frente a Australia, en el segundo fue perdiendo terreno poco a poco, lo que permitió a los oceánicos aprovechar las oportunidades para ampliar su distancia en el marcador.

Lo hizo en primer lugar Marika Koroibete con un try en el minuto 59 (15-3), con la conversión de Toomua, pero Georgia sorprendió a la defensa australiana en el minuto 69 con otro de Alexander Todua (17-8) y conversión fallida de Matiashvili.

Ya en la recta final del encuentro, Jack Dempsey volvió a adjudicar para Australia un nuevo try a los 74’, y después le tocó a Will Genia a los 78’, pero en ambos casos Toomua no tuvo éxito para agregar tres puntos adicionales en las conversiones.

RESUMEN #AUSvGEO | Mirá lo mejor del partido entre @wallabies y @GeorgianRugby , tremendo juego hubo esta noche #RWC2019 pic.twitter.com/7UxV0JTz3v — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) October 11, 2019

El partido se disputó en medio de una fuerte lluvia en la ciudad de Shizouka, el único de esta jornada. El sábado estaban programados tres más, pero un fuerte tifón Hagibis que se espera para las próximas horas en Japón obligó a cancelar dos de ellos.

Sólo se disputará el que enfrentará a Irlanda y Samoa, y no el de Nueva Zelanda-Italia y el de Inglaterra-Francia, lo que fue resuelto con un empate y dos puntos para cada equipo.

Los cuatro programados para el domingo están pendientes de revisión, y serán los últimos de la fase de grupos del campeonato, antes de que el Mundial de rugby de Japón pase a los cuartos de final.