Así será la última jornada en el Campus

Tras la primera jornada que tuvo 33 partidos y las grandes actuaciones de Argentina, Chile y Uruguay ganando sus tres partidos en la fase de grupos, el Seven de Punta del Este tendrá este domingo su definición.

La etapa comenzará con los partidos del torneo de clubes y luego continuará con los encuentros del certamen de selecciones.

La final de la Copa de Oro de los clubes está prevista para la hora 21:56, mientras que la definición de la Copa de Oro de selecciones será a las 23:00.

El Seven de Punta del Este se podrá ver en vivo por la señal de ESPN 3 que comenzará a transmitir desde la hora 16:00 desde el Campus de Maldonado.



Los partidos para este domingo

34 | 13:00 – Lobos 19-12 Azulgrana – Copa de Bronce Clubes

35 | 13:20 – Moby Dick 19-21 Curne – Copa de Oro Clubes (cuartos)

36 | 13:40 – Palermo Bajo 7-24 Trébol – Copa de Oro Clubes (cuartos)

37 | 14:00 - Lobos 26-7 Ceibos - Copa de Bronce Clubes

38 |14:20 – Old Boys 12-0 Carrasco Polo – Copa de Oro Clubes (cuartos)

30 |14:40 – La Tablada 19-0 Entre Ríos – Copa de Oro Clubes (cuartos)

40 | 15:00 – Azulgrana vs. Ceibos – Copa de Bronce Clubes

41 | 15:20 – Colombia vs. Paraguay – Semis Copa de Honor Selecciones

42 |15:42 – Rusia vs. Brasil – Semis Copa de Honor

43 | 16:04 – Moby Dick vs. Palermo Bajo – Semis Copa de Plata Clubes

44 | 16:24 – Carrasco Polo vs. Entre Ríos – Semis Copa de Plata Clubes

45 |16:44 – Argentina vs. Estados Unidos – Cuartos Copa de Oro Selecciones

46 | 17:06 – Uruguay vs. Alemania – Cuartos Copa de Oro Selecciones

47 |17:28 – Sudáfrica vs. Portugal – Cuartos Copa de Oro Selecciones

48 |17:50 – Chile vs. Canadá – Cuartos Copa de Oro Selecciones

49 | 18:12 – Ganador 43 vs. Ganador 44 – Final Copa de Plata Clubes

50 |18:32 – Perdedor 41 vs. Perdedor 42 – 3 y 4 puesto Honor Selecciones

51 | 18:54 – Ganador 41 vs. Ganador 42 – Final Copa de Honor Selecciones

52 | 19:16 – Ganador 35 vs. Ganador 36 – Semis Copa de Oro Clubes

53 | 19:36 – Ganador 38 vs. Ganador 39 – Semis Copa de Oro Clubes

54 | 19:56 – Perdedor 45 vs. Perdedor 46 – Semis Bronce Selecciones

55 |20:18 – Perdedor 47 vs. Perdedor 48 – Semis Copa de Bronce Selecciones

56 | 20:40 – Ganador 45 vs. Ganador 46 – Semis Copa de Plata Selecciones

57 | 21:02 – Ganador 47 vs. Ganador 48 – Semis Copa de Plata Selecciones

58 |21:24 – Perdedor 54 vs. Perdedor 55 – 3 y 4 puesto Bronce Selecciones

21:46 – Campeonato de drops

59 | 21:56 – Ganador 52 vs. Ganador 53 – Final Copa de Oro Clubes

60 | 22:16 – Ganador 54 vs. Ganador 55 – Final Copa de Bronce Selecciones

61 | 22:38 – Perdedor 56 vs. Perdedor 57 – Final Copa de Plata Selecciones

62 | 23:00 – Ganador 56 vs. Ganador 57 – Final Copa de Oro Selecciones