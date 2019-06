Empieza la acción en el Estadio Charrúa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por tercer año consecutivo, la Nations Cup, el torneo de selecciones que llegará a su edición número 14, se disputará en Uruguay y el Estadio Charrúa será el escenario del certamen que tendrá la presencia de Argentina XV, Namibia, Rusia y Uruguay.

La primera jornada será esta tarde y desde la hora 15:30 se medirán Argentina XV y Namibia, mientras que a las 18:00 jugarán Rusia y Uruguay, el actual bicampeón de este certamen que sirve como preparación para la Copa del Mundo que se jugará este año en Japón.

Los Teros tendrán en sus filas a los jugadores que tuvieron presencia en la Major League Rugby de Estados Unidos y a otros que buscan seguir demostrándole al entrenador Esteban Meneses que están aptos para integrar la lista mundialista.

La Nations Cup tendrá el próximo domingo la segunda fecha, mientras que el sábado 15 de junio se jugará la tercera y última, jornada en la que se definirá el campeón.

Las tres etapas del torneo serán transmitidas en vivo y en directo a través de la señal de Directv Sports por los canales 610U y 1610U HD.

La previa de la primera fecha

Argentina XV, el seleccionado de desarrollo de los albicelestes que tendrá hoy en su plantel a tres jugadores de los Jaguares, se medirá ante Namibia, uno de los equipos que se apronta para una nueva participación en el Mundial.

En el partido de segunda hora, Uruguay y Rusia reeditarán uno de los grandes duelos del rugby internacional en los últimos años con un plantel de Teros que tendrá una instancia fuerte de preparación para llegar al Mundial de Japón de la mejor manera.

[EQUIPO CONFIRMADO 🇺🇾] Así saldrán a la cancha Los Teros para enfrentar a @russiarugby por la Fecha 1️⃣ de la Nations Cup 2019 pic.twitter.com/ghRdIgLEW5 — U.R.U. (@RugbyUruguay) 3 de junio de 2019

Главный тренер сборной России Лин Джонс назвал состав команды на стартовый матч Кубка наций @WorldRugby против @RugbyUruguay. Игра пройдет в Монтевидео 5 июня и начнется в 00.00 (мск).



В турнире, помимо сборных России и Уругвая, примут участие сборные Аргентины XV и Намибии. pic.twitter.com/ydHBeSvpWz — Russian Rugby (@RugbyRussia) 3 de junio de 2019

Las tres jornadas de la Nations Cup