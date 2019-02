Argentina XV le ganó a Uruguay y es el único puntero

El duelo de invictos de la edición 2019 del Americas Rugby Championship quedó en Buenos Aires, donde en el Estadio José Amalfinati de Liniers, Argentina XV venció a Uruguay por 35 a 10.

Era un partido de esos siempre difíciles para Los Teros, que mostraron muchos cambios y un plantel algo diezmado en sus líneas, pero con buenos minutos para jóvenes promesas del seleccionado que dirige el argentino Esteban Meneses.

Las ausencias llegaban a casi un XV entero pero el entrenador armó un plantel con el objetivo de hacerle frente a un rival siempre duro y además, que muchos jugadores tengan ese roce internacional que siempre viene muy bien para el desarrollo.

Fue así que Los Teros salieron a la cancha con un equipo que tiene experiencia internacional, pero que en el complemento, con los cambios, mostró a muchos que hacen sus primeras armas en el equipo celeste.

Argentina XV dominó en el partido que sirvió de antesala para el encuentro que por la tarde jugaban los Jaguares de Argentina ante los Bulls por la segunda jornada del Súper Rugby.

En la primera parte, los locales llegaron a estar 14-0 arriba aprovechando la buena obtención de la pelota y dañando a un Uruguay que mostró problemas en el line y que trató de tener en el scrum, como de costumbre, su caballito de batalla.

Con esa ventaja, los albicelestes manejaron las acciones y a pesar de un try de Tomás Inciarte convertido por Federico Favaro, quien además sumó un penal más tarde, los locales se fueron al descanso 28-10 arriba.

La diferencia no era la esperada y Uruguay estaba en partido. En el segundo tiempo las cosas mejoraron, sobre todo en la defensa del equipo de Meneses y Argentina solamente pudo sumar un try pero las imprecisiones a la hora de generar juego le impidieron a Los Teros hacerse fuertes en Liniers.

De esta manera, Argentina XV se llevó la victoria por 35 a 10 y sumó su tercer triunfo al hilo para ser el único líder del Americas Rugby Championship.



LA SÍNTESIS

Argentina XV 35 – 10 Uruguay

ARGENTINA XV: 1- Nicolás Solveyra, 2- Axel Zapata, 3- Lucas Favre, 4- Carlos Repetto, 5- Franco Molina, 6- Francisco Gorrissen, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Benito Ortíz de Rozas, 9- Felipe Ezcurra, 10- Domingo Miotti, 11- Julián Domínguez, 12- Lucas Mensa, 13- Agustín Segura, 14- Matías Osadczuk, 15- Martín Elias.

CAMBIOS: ST 4´ Diego Fortuny por Zapata; 10´ Marco Ciccioli por Favre y Jerónimo Ureta por Molina; 15´ Tomás Cubilla por Segura; 20´ Facundo Cordero por MIotti, Javier Díaz por Solveyra y Nicolás Sbrocco por Ortíz de Rozas; 28´ Gregorio del Prete por Ezcurra.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

URUGUAY: 1-Facundo Gattas, 2-Germán Kessler, 3-Mario Sagario, 4-Gonzalo Soto Mera, 5-Santiago Piñeyrúa, 6-Juan Manuel Gaminara (c), 7-Leandro Segredo, 8-Juan Manuel Diana, 9-Tomás Inciarte, 10-Juan Manuel Cat, 11-Nicolás Freitas, 12-Agustín Della Corte, 13-Joaquín Prada, 14-Federico Favaro, 15-Juan Manuel Blengio.

CAMBIOS: ST 5´ Juan Pedro Rombys por Sagario; 15´ Santiago Civetta por Piñeyrúa; 18´ Guillermo Pujadas por Juan Rodríguez; 20´ Joaquín Jaunsolo por Gattas; 28´ Ignacio Rodríguez por Inciarte.

Entrenador: Esteban Meneses.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4¨ Try de Francisco Gorrisen, convertido por Domingo Miotti (ARGXV); 15´ Try de Lautaro Bavaro, convertido por Miotti (ARGCV); 21´ Try de Tomás Inciarte, convertido por Federico Favaro (U); 23´ Try de Julián Domínguez, convertido por Miotti (ARGXV); 30´ Penal de Federico Favaro (U); 34´ Try de Lautaro Bavaro, convertido por Domingo Miotti (ARGXV).

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 37´ Try Nicolás Sbrocco, converitdo por Martín Elías (ARGXV).

Amonestado: ST 25´ Repetto (A)

Estadio: José Amalfitani.