Aparecieron Los Teros: Uruguay le ganó a Brasil y va por su pasaje directo al Mundial

Uruguay cumplió. Los Teros tenían que hacerse fuerte en Montevideo y lo hicieron. Con altibajos, es cierto, pero con dos victorias que los dejaron como Sudamérica 1 en el camino al Mundial de rugby de Francia 2023.

Luego de vencer a Chile por 15 a 10 en la segunda jornada del triangular regional, el equipo de Esteban Meneses derrotó a Brasil ayer por la tarde en el Estadio Charrúa por 36 a 13 y ahora jugará una serie a dos partidos con el vencedor de la llave entre Estados Unidos y Canadá.

En un primer tiempo de muchas imprecisiones para los celestes, Os Tupis se pusieron en ventaja y aprovecharon la indisciplina uruguaya para defender para irse al descanso en ventaja: 13-10.

Se repetía para Los Teros lo de una semana atrás, pero el complemento mostró una cara diferente de los celestes porque a fuerza de tríes empezaron a encaminar la historia.

Gastón Mieres se lució apoyando en tres oportunidades y esos puntos se sumaron a los que había conseguido Rodrigo Silva en la primera parte y a los que aportó Juan Echeverría en el complemento, donde el equipo local también sumó un try-penal para redondear un parcial de 26-0 en los segundos 40 minutos de partido en Montevideo.

Con el 36-13, Los Teros se quedaron con el primer lugar de Sudamérica y ahora el camino rumbo a la Copa del Mundo de Francia 2023 seguirá para Uruguay el 2 y el 9 de octubre, primero como locales y luego como visitantes, ante el ganador de la serie de Norteamérica entre Canadá y Estados Unidos.

Es por eso que hoy, el equipo de Esteban Meneses está a dos partidos de lograr la tercera clasificación consecutiva a un Mundial, algo que sería histórico para el rugby uruguayo.

En caso de superar esa instancia, la Celeste irá al Grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1.

Pero si Uruguay no logra ese cupo directo al Mundial, deberá esperar al cruce entre Chile, segundo del triangular Sudamericano, y el perdedor de la llave entre canadienses y estadounidenses, para luchar por ser América 2 y jugar —también en partidos de ida y vuelta— por meterse en el Grupo D con Inglaterra, Japón, Argentina y Samoa.

La última opción que tendrán Los Teros será la del Repechaje que otorgará el último cupo a la Copa del Mundo. Pero si Uruguay repite el segundo tiempo de ayer, está en condiciones de sacar pasaje directo a Francia 2023.

EL PARTIDO

Uruguay 36 - 13 Brasil

0-3. 4’. M. Duque. Penal.

5-3. 17’. R. Silva. Try.

5-6. 22’. M. Duque. Penal.

10-6. 33’. G. Mieres. Try.

10-13. 39’. Try-penal.

15-13. 50’. G. Mieres. Try.

17-13. 51’. F. Berchesi. Conversión.

22-13. 60’. G. Mieres. Try.

29-13. 66’. Try-penal.

34-13. 72’. J. Echeverría. Try.

36-13. 73’. F. Berchesi. Conversión.



Uruguay. M. Sanguinetti, G. Pujadas, D. Arbelo, I. Dotti, M. Leindekar; M. Ardao, S. Civetta, M. Diana; A. Ormaechea, F. Berchesi; N. Freitas, A. Vilaseca, F. Arcos Pérez, G. Mieres; R. Silva. Ingresaron. J. Echeverría, I. Péculo, M. Benítez, D. Magno, F. Lamanna, E. Dosantos, F. Etcheverry, F. Favaro.

Entrenador. Esteban Meneses.



Brasil. L. Moreno, N. Rebolo, J. Vettorato; M. Dell’Acqua, G. Paganini; C. Gelado; M. Nego, A. Buda; D. Rauth, J. Reeves, M. Duque, F. Sancery, R. Tenório, D. Sancery, L. Tranquezz. Ingresaron. L. Souza, L. Abud, M. Blade, Á. Melo, A. Bergo, F. Gonçalves, L. Spago, L. Bourda-Couhetu.

Entrenador. Fernando Portugal.