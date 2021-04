Andres Vilaseca: “Nuestra propuesta será salir a atacar a Jaguares”

Peñarol tendrá esta noche el partido más esperado en la Superliga Americana de Rugby ya que se medirá nada menos que ante Jaguares, el poderoso equipo de Argentina que ganó todos sus partidos hasta el momento y con punto de bonificación ofensiva.

El equipo aurinegro, que también ganó en sus cuatro anteriores presentaciones y solo sumó dos puntos de bonificación, se aprontó durante esta semana para un partido clave por el primer puesto que se jugará desde la hora 20:00 de Uruguay (ESPN 2) ya que los argentinos lideran con 20 unidades y los uruguayos están segundos con 18.

Andrés Vilaseca, capitán de Peñarol Rugby, habló con Ovación y desde Santiago de Chile contó que “venimos bárbaro porque era un gran desafío para todos nosotros llegar bien físicamente. Metimos una extensa pretemporada en lo físico y también en lo técnico con tiempos que se hicieron largos pero nos sirvió porque vinimos acá y los resultados se dieron. Venimos haciendo un gran trabajo”.

Respecto a las cuatro presentaciones que ya tuvo el equipo de Pablo Bouza, el centro aurinegro remarcó que “los partidos han sido todos distintos y con condimentos especiales, pero todavía no hemos plasmado el juego que queremos. Estamos un poco lejos de eso, pero de todas maneras las cuatro victorias nos dejan muy contentos por el grupo que está muy unido”.

En régimen de burbuja sanitaria por la pandemia de coronavirus, los seis equipos han respetado mucho las condiciones, algo que según contó el también capitán de Los Teros representa un gran desafío: “No es fácil eso, pero acá entre todos los jugadores y el staff que siempre entiende que detrás de un deportista hay una vida, se lleva muy bien. Muchos de nosotros estamos estudiando y tenemos tiempo durante el día para conectarnos a las clases virtuales o hacer los trabajos que tengamos que hacer. Ese rato se aprovecha mucho y también nos sirve para desenchufarnos un poco del rugby, nos permite tener un momento para nosotros, ya sea para estudiar, hacer algún trabajo o contactarnos con nuestras familias”.

Vilaseca está en el cierre de la carrera de Administración de Empresas. Le quedan algunas materias y termina: “Le meto a eso y lo uso mucho para desenchufarme un poco, sino es como que estás metido en una sola cosa. Y si a eso le sumás el encierro, se complica. Pero de verdad la burbuja la venimos llevando bárbaro. A pesar de que fueron 20 días que para mí parece haber sido más de un mes, el grupo está espectacular, hay buena onda entre todos y por suerte se refleja dentro de la cancha. Esperemos que se pueda ver esta noche porque es el último partido acá y ya volvemos a Uruguay, que si bien también será con burbuja, va a ser diferente”.

Es que tras la disputa de la quinta fecha de la Superliga Americana de Rugby, el torneo cerrará su primera fase en Chile y se trasladará a Uruguay para que la segunda fase y la definición se jueguen en el Estadio Charrúa bajo un estricto protocolo sanitario. “Ahora vamos a entrenar al Charrúa, nos vamos a sentir en casa obviamente y además está bueno para cambiar de aire más allá de que vamos a seguir en burbuja”, expresó el capitán mirasol.

Esta noche desde la hora 20:00 de Uruguay Peñarol enfrentará a Jaguares de Argentina y Andrés Vilaseca contó cómo se encara un partido de estas características: “Dijimos que hay que aprovechar la oportunidad y aprovechar este partido porque es una prueba para ver dónde estamos parados. Ellos son hasta ahora el equipo que ha demostrado mejores cosas pero nosotros hicimos nuestro laburo y estamos invictos también”.

“Jaguares es un equipo bastante completo pero si les metés presión y atacás con posesión de pelota podés hacerle daño. Por lo menos en las últimas veces de Uruguay contra Argentina XV, un equipo que tiene un juego similar al de Jaguares, las veces que atacamos pudimos llevarnos una victoria y la propuesta es salir a atacar. Con los backs podemos hacer daño y los forwards van a tener una dura batalla. Pero el objetivo es tener buena obtención en el line y hacernos fuertes en el scrum”, agregó el jugador de 29 años surgido en Old Boys.

Pero como en todo partido el rival puede ver algunas falencias y acerca de eso, el capitán de Peñarol advirtió que “lo nuestro pasa más por lo físico para ver si bancamos otro partido más porque hay que recordar que ellos jugaron tres partidos y nosotros cuatro. Ellos van a tratar de desgastarnos en lo físico y ahí tenemos que ser inteligentes con nuestros tiempos y saber llevar el partido”.

Respecto al sistema de juego que Peñarol pretende plasmar y la similitud con el de Los Teros para generar un proceso interesante para el rugby uruguayo con su franquicia, Vilaseca dijo que “está bueno que sea el mismo plan de juego. Obviamente ese plan de juego varía de acuerdo al rival y hay cambios entre partido y partido. Estando acá siempre nos dedicamos a eso y está bueno que el jugador se adapte a diferentes sistemas y planes de juego sino te volvés muy predecible. Está bueno ir cambiando y eso te lo da el profesionalismo. En lo macro, la idea sí es usar el plan de juego de Los Teros”.

Por último, Andrés Vilaseca contó qué significa ser capitán e Peñarol y remarcó que “me siento re bien, muy contento con el grupo porque es espectacular recontra fácil de llevar. Eso hace mi tarea más fácil también porque hay mucha sinergia entre el staff y los líderes que estamos acá nos complementamos para llevar todo de la mejor manera. Eso me tiene muy contento y estoy tratando de aprovechar esta oportunidad al máximo. Es un lindo desafío y lo que más feliz me tiene es el grupo porque más allá de los resultados, eso es lo más importante”.

HERMANOS

Santiago, el comentarista de ESPN

La familia Vilaseca vive una Superliga Americana especial ya que a la presencia en la cancha de Andrés como jugador y capitán de Peñarol, se le suma la de su hermano Santiago, excapitán de Los Teros, como uno de los comentaristas de ESPN. “No vi ningún partido por razones obvias pero Santi está muy copado, es una linda oportunidad para él. La verdad no he escuchado mucho pero me comenta siempre que está todo bien, aparte es como una buena fuente de consulta en la transmisión porque nos conoce a todos y siempre se entera de las cosas de primera mano como lo que se vive acá adentro, los entrenamientos y las previas de los partidos”.