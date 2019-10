Acusan a jugadores de Los Teros de agresión en Japón; URU dice que fue un "empujón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles un diario japonés –The Japan Times- informó que dos jugadores de la selección uruguaya de rugby habían agredido a una persona y provocado daños en un restaurante en la ciudad de Kumamoto el lunes de esta semana. Esto, de acuerdo al medio nipón, ocurrió después de que Los Teros jugaran su último partido del Mundial de Rugby frente a Gales (el equipo volvió hoy a Uruguay).

The Japan Times afirmó que la policía investiga ahora la supuesta agresión y que agentes interrogaron a algunos jugadores antes de que abandonaran el país. El restaurante, en tanto, está considerando presentar una denuncia.

Según el medio, uno de los jugadores uruguayos empujó a un empleado del lugar. Un video de una cámara de seguridad que circuló tras el incidente muestra cómo un hombre es empujado y luego cae al piso.

Además –siempre de acuerdo al medio japonés- “varios” jugadores uruguayos tuvieron un mal comportamiento dentro del restaurante, lo que incluyó derramar bebidas y pegarle a paredes y vidrios, entre otros.

En el local –que, de acuerdo a lo que informó The Japan Times, permanece cerrado desde el lunes y se prevé que reabra el jueves- había 200 clientes al momento del incidente.

El País consultó a la Unión de Rugby del Uruguay (URU), desde donde se limitaron a decir que se trató de un “incidente menor” que solo involucró un “empujón”.

“Fue un incidente menor. Hubo un empujón y el tema fue aclarado esa mañana. Ya leímos que hablan de patadas voladoras y no sé cuántas agresiones más. Lo único que hubo fue un empujón, la persona se levantó enseguida, inclusive la ayuda otro jugador. Está todo filmado por las cámaras del propio restaurante y no hubo peleas ni nada”, dijeron a Ovación desde la URU agregando que “se pidieron las disculpas correspondientes y si hubiera pasado algo importante no estaríamos acá, estaríamos declarando con la Policía”.