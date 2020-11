El día que Maradona defendió a Suárez tras la mordida y el agradecimiento de Lugano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Murió Diego Armando Maradona este miércoles a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Entre los recuerdos del "10", queda el día en que felicitó y defendió al uruguayo Luis Suárez en un momento en que era blanco de críticas. Maradona, sentado junto a Victor Hugo Morales en el programa “De Zurda”, habló por teléfono con Suárez tras la mordida y la expulsión del Mundial de Brasil 2014.

"Luisito, te quiero felicitar porque me parece que estás -como lo dije varias veces- entre los tres mejores delanteros del mundo sin ninguna duda a mi parecer y te quiero felicitar por el corazón que pusiste para estar en este mundial después de la operación", le dijo Maradona a Suárez.

"Muchísimas gracias y obviamente que las palabras de un jugador tan grande como Maradona son siempre bienvenidas y un halago grande que van a quedar para la historia de uno", respondió Luis.

​Suárez venía de ser expulsado del Mundial tras morder a Giorgio Chellini en el partido contra Italia. En esa ocasión, la FIFA lo sancionó por nueve partidos oficiales y cuatro meses sin jugar ni ejercer cualquier actividad relacionada al fútbol.

Previo al mundial, Suárez había sufrido una lesión y fue operado de urgencia del menisco de la rodilla derecha.

Maradona continuó con sus palabras hacia Luis Suárez: "Por eso yo le decía ayer a Victor Hugo que cuando hay una operación se van cayendo los músculos, la estantería, y jugaste un partido donde te quedó el segundo gol y le arrancaste la cabeza a Hart, y eso no es de cualquier jugador. Por eso los uruguayos tienen que estar orgullosos de vos porque te la bancaste, porque venías de la operación y le diste el oxigeno que necesitaba Uruguay".

Tras el programa, el ídolo argentino se encontró en un gimnasio con Diego Lugano, en ese momento capitán de la selección uruguaya y mantuvieron un diálogo sobre la actuación de Suárez.

-Te quería felicitar por lo que dijiste ayer, como bancaste a Luisito, dijo Maradona.

-¿Cómo no lo vamos a bancar? No hizo nada..

-No hizo nada, la FIFA siempre tiene que dar la nota.

-Se tuvo que ir de la concentración como un delincuente.

Lugano además acotó que Suárez se había recuperado de la rodilla muy rápido, en tal solo 30 días, a lo que el 10 respondió: "Metele una multa pero déjalo jugar, está todo el año esperando para jugar. Hace 29 goles en el fútbol inglés".