Como un viaje a los 2000, así fue la apertura del Mundial de Rusia

Una ceremonia que empezó con estricta puntualidad y que duró unos 15 minutos puso, finalmente, en marcha al Mundial de Rusia 2018, este acontecimiento que cada cuatro años paraliza al mundo y particularmente a los uruguayos, que llegan con gran entusiasmo.

Y en una copa que estará marcada por la innovación tecnológica —más que nada por la implementación del VAR, el comentado sistema de videoarbitraje—, la apertura lejos de ser futurista o moderna, pareció, para buena parte del planeta, un viaje a los 2000.

El show de Robbie Williams, el británico que vivió su pico de fama a principios de la década pasada, y que si bien se ha mantenido como una estrella de primer nivel, no goza ni cerca de la popularidad de la que gozaba hace más de una década, cantó un puñado de sus temas en una actuación brevísima, que rondó los 15 minutos.

Williams hizo "Let Me Entertain You", y sus hits "Feel", "Angel" a dúo con la cantante local Aida Garifullina, y "Rock DJ", acompañado de unas bailarinas vestidas de rojo que resaltaron entre otros performers distribuidos por el campo. Hubo un desfile de parejas que representaron a cada uno de los países mundialistas, y algo de baile y color, que visualmente fue atractivo, pero que no alcanzó para entretener.

La ceremonia, con la participación del astro brasileño Ronaldo (otra aparición muy de los 2000) pateando la pelota junto a un niño y a la mascota del torneo, le dio un toque bastante edulcorado a la apertura que fue, para la atención que concita y la importancia del evento, austera y muy escueta. Tuvo un perfil más europeizado, más de Champions League que de Mundial, y pasó como algo más olvidable que trascendente.

Rusia, como la gran mayoría de las sedes, también quedará en deuda y no sirve para encabezar una lista de las grandes aperturas mundialistas. Ojalá que lo más importante, el fútbol, sí esté a la altura.