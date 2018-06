Venta en modo Mundial

Las calles, hogares, tiendas y vitrinas se pusieron a tono con la fiesta máxima del fútbol y hay banderas de Uruguay por doquier: en los bares donde se podrá ver los partidos, en casas de ropa y lencería, farmacias, papelerías, supermercados, quioscos. Cada local se adaptó a la fiebre mundialista y es casi obligatorio incluir productos de la Selección este mes.

El merchandising se multiplicó, se respira fútbol y el celeste invade la ciudad a dos días del debut de Uruguay ante Egipto.

Todos quieren vestirse acorde a lo que este evento significa. Para ponerse la indumentaria oficial marca Puma de la Selección, hay que desembolsar una suma importante de dinero. La camiseta cuesta $ 2.490, el pantalón deportivo en algodón vale $ 2.790, y el chupín $ 2.390. El buzo de entrenamiento blanco es más caro que el celeste: $ 1.490 y $ 1.590. Abrigarse con la campera de algodón negra duele un poco más: $ 3.490.

Las prendas de la tienda deportiva Timeout son alegóricas y no oficiales, pero tienen 30% de descuento durante el mes celeste: hay canguros a $ 840, pantalones deportivos por $ 805 y camperas de algodón a $ 900.

Los gorros polares salen $ 180 y los de lana 70 pesos más. Los sombreros de arlequín cuestan hasta $ 260 en puestos callejeros, las bufandas $ 200 y los bolsos $ 450. En Rincón del Hincha se puede completar el uniforme con lentes de sol a $ 232 y un reloj de mano digital a $ 300.

Los clientes de Palacio de la Música se acercan pidiendo el hit que grabó Natalia Oreiro (United by love) para Rusia 2018, pero ese disco no llegó. Tienen el álbum Rumbo a Rusia 2018 con canciones futboleras en ritmo de rock, murga y candombe.

Los puestos de figuritas para el álbum del Mundial ya no abundan porque la mayoría lo completó. Los que sobreviven venden el álbum a $ 100, el sobre a $ 25 y la figurita individual desde $ 7. Eso sí, hay cada vez más sitios donde adquirir banderas: las pequeñas para el auto salen $50 y las grandes (1,60x90 y 1,90x60) entre $ 180 y $ 250.

También hay disponibles juegos de caja. Un kit para armar la penca cuesta en un quiosco $ 490. En Rincón del Hincha venden el Camaleón celeste a $ 250 y los puzzles entre $ 170 y $ 299. En esa tienda hay termos infantiles con la cara de los ídolos a $ 400 y copas de cerveza a $ 270. También venden un mouse a $ 230 y el macaco “Celestito” que surgió en el Mundial de Brasil y vale $ 450. Canta, baila y es furor entre los turistas que ingresan a la tienda reclamándolo.

En los locales de accesorios hay tazas a $ 190 con diseños vario pintos: el logo del Mundial, la mascota, la imagen de Suárez, Cavani, Muslera, un Minions y hasta la foto de Árevalo Ríos, que ya no está entre los 23.

La vidriera de la marca de lencería Cocot se puso a tono con este clima desde ayer. La consigna es “tu interior es Celeste” y la idea es que ninguna mujer se quede sin alentar. La colaless vale $ 159, el bombachudo $ 169, la bombacha $ 179 y los corpiños $ 850. Las fanáticos de las ofertas se pueden llevar el conjunto celeste por $ 450.

En Si Si venden un kit de tres esmaltes con los colores de la bandera uruguaya a $ 99, y en Rincón del hincha hay pintura para la cara a $ 139.

El plasma es infaltable para ver el Mundial y en Multi Ahorro rige una promo desde el 15 de marzo hasta mañana: si Uruguay llega a la final se devuelve al cliente el 50% del precio que pagó, y si sale campeón es gratis. La única condición es que abone en efectivo.

El Samsung Full HD de 43 pulgadas vale 559 dólares (tiene 20% de descuento) y el Smart Sony de 32’’ está a US$ 449. La marca Smart Life es la más accesible: el televisor de 32’’ HD se consigue por US$ 229 y el smart por US$ 332.

Hay disponible otra batería de productos más novedosos. En la papelería SuperArte venden un delantal con la bandera de Uruguay a $ 290. La vidriera del local Divino ubicado en 18 de Julio exhibe como producto estrella un sommier de una plaza con el nombre “sueño celeste” a $5.990.

La tienda Sietemilímetros (Convención 1308) tiene diseños propios y exclusivos, y vende almohadones llamados “marotes” de Suárez, Cavani, Godín y José María Giménez a $ 360. Otra tienda de ropa ubicada a pocas cuadras de ese local también los tiene en su vidriera, pero hay que desembolsar $ 160 más para llevárselo.

Sietemilímetros sumará la semana próxima seis posavasos magnéticos con las caras de Suárez, Godín, Josema, Muslera y el Maestro Tabárez a $ 200.

Quienes quieran uniformar a sus perros para ver a Uruguay también podrán hacerlo. En todas las sucursales de Laika hay remeras celestes para vestir a mascotas de razas pequeñas ($ 250) y medianas ($ 350).



Más Los postres celestes La empresa Dalfamar S.A. tiene la licencia de AUF para comercializar los productos de LaCelesteuy (@lacelesteuy en Instagram) dirigidos a un segmento infantil. Se les marcaron ciertos lineamientos gráficos y estéticos que deben respetarse. Por ejemplo, cada línea de producto (chocolates, muffins y paletas) debe tener, al menos, la imagen de cinco jugadores de la Selección (juntos o por separado). LaCeslesteuy se distribuye en Tienda Inglesa, Ta Ta, San Roque, Effa’s Party y estaciones de servicio.



Dulces oficiales Muffins rellenos, chocolates y paletas.

La empresa Dalfamar vende monedas de chocolate fabricadas en Italia a $ 35, muffins rellenos de dulce de leche hechos en Argentina a $ 20 ó $ 25 (depende del comercio) y paletas a $ 20. La red con seis medallones de chocolate costaba $55, pero está agotada. Tienen la licencia de AUF dos años más y pretenden continuar con este negocio durante la Copa América Brasil 2019.



Exclusivo Tienda Sietemilímetros innova.

Juego de palabras que mezcla el fútbol y la infusión (“TomáTelo con Calma”): se trata de diseños exclusivos con imágenes de Suárez, Godín, Muslera y Forlán para colgar en la taza de té a $180. En la tienda Sietemilímetros también tienen imanes a $100, una libreta de Suárez caracterizado como Superman a $180 y un cuadro con igual diseño a $ 650.



Alimentos Las cajas de alfajores en supermercados.

En las grandes superficies como Devoto y Ta Ta venden cajas de alfajores Portezuelo a $ 250 y $ 134. Comprarlo individual sale $ 30. También hay cornetas a $ 80 y tubos con papelitos para alentar a la Selección a $149. Si los más chicos quieren ir de mochila Celeste a la escuela pueden comprarla en San Roque por $ 555. Y si llueve, en la calle venden paraguas a $ 250.