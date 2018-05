¿Vas a alentar a Uruguay en Rusia? Esto es lo que podés hacer y lo que no

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una guía para las personas uruguayas que están preparando su viaje a Rusia, para alentar a la selección que dirige Óscar Washington Tabárez.

Estos son los consejos y recomendaciones que la Cancillería hace a los viajeros:

Antes de viajar La salud y los documentos son lo primero Precauciones

─ Acudir a una revisión médica.

─ Contratar un seguro médico de viaje y declarar en el mismo si tiene enfermedad preexistente.

─ Si toma medicamentos, llevar la dosis necesaria y copia de su receta.

─ Informarse sobre las condiciones climáticas, ya que la distancia entre las ciudades sede de los partidos puede hacer grandes diferencias en temperatura y humedad.



Documentación

​─ Revisar que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia a partir del momento que termine su visita a Rusia y se encuentre en buen estado.

─ Adquirir preferentemente boletos de viaje de ida y vuelta.

─ Preferiblemente comprar un paquete con una agencia de viajes que incluya alojamiento.

─ Tramitar su Fan ID para poder desplazarse por Rusia sin necesidad de presentar el pasaporte a través de la siguiente página. El trámite se realiza en www.fan-id.ru. La Fan ID es un documento de identidad requerido por las autoridades rusas para aquellas personas que vayan a asistir a los partidos de fútbol. Quienes posean entradas deben tener, además, una Fan ID para poder acceder a los estadios.

─ Si piensa viajar a algún otro país luego de su estadía en Rusia, informarse con tiempo en el consulado de ese país si necesita visado y cómo se tramita.



A tener en cuenta

Las autoridades rusas solicitaran información complementaria al ingreso para los siguientes casos:



1. Cuando el menor no esté acompañado de uno o ambos progenitores, se deberá expedir el Permiso de Menor por las autoridades uruguayas (Dirección Nacional de Migración), apostillarlo y traducirlo al ruso.

2. Cuando uno o ambos padres estén fallecidos se deberá portar partida de nacimiento del menor y de defunción del padre, apostilladas y traducidas al ruso.



Economía

​─ Informar a su banco que viajará a Rusia para evitar bloqueos a sus tarjetas.

─ Viajar con euros o dólares para cambiarlos por rublos (moneda rusa). Si ingresa con una cifra mayor a U$S 10.000 deberá declararlo.

─ No depender de cajeros automáticos, pueden existir dificultades técnicas para el retiro de fondos.



Preparar el viaje al estadio

─ Adquirir entradas para los partidos en la página de la FIFA o a través de agencias oficiales.

─ Si no adquiere un paquete en una agencia de viajes, reserve hotel con anticipación en agencias que proporcionen servicios garantizados.

─ Guardar copia electrónica del pasaporte, boletos de avión y reservas de hotel para facilitar su reposición en caso de robo o extravío.

─ Si extravía su documento de viaje o le roban, realice la denuncia en la comisaría más próxima a su alojamiento y avise a la Embajada de Uruguay en Rusia, llamando al +7 499 230 77 32 o al 230 77 65 en el horario de 9 a 16 (hora rusa).

Llegamos a Rusia, ¿y ahora qué? Cómo salir del aeropuerto y asegurar la estadía Entrada al aeropuerto

​─ Los ciudadanos uruguayos que porten pasaportes de Uruguay no requieren de visados para ingresar a Rusia, por lo que solo deberán presentar su pasaporte uruguayo con una vigencia superior a seis meses y en buen estado.

─ El oficial de migraciones ruso puede demorarse en el control del pasaporte. No se preocupe, es un hábito regular.

─ Al devolverle el pasaporte, el oficial de migraciones le dará un formulario con sus datos en ruso, llamado tarjeta migratoria, el que deberá conservar hasta su salida del país. La pérdida de la tarjeta migratoria obliga al pago de una multa para poder salir.

─ En caso de transportar yerba mate para uso personal se sugiere hacerlo con el mismo envoltorio de la empresa que lo procesa y vende, debiendo estar sellado de fábrica.



Estadía

​─ Luego de ingresar a territorio rusoa, todo individuo titular de un pasaporte que no sea de ese país deberá tramitar su registro en comisarías del barrio o casa de correos donde se hospede en un plazo máximo de 24 horas desde su arribo al país. Este registro es obligatorio y podrá ser requerido y controlado por personal policial en cualquier momento durante su estadía en Rusia.

─ En el caso de quienes se hospeden en hoteles, el registro lo realiza el personal del establecimiento. Sin embargo, quienes se alojen en apartamentos o residencias privadas deberán efectuar el trámite personalmente en un plazo máximo de 24 horas desde su arribo al país. El no cumplimiento de este requisito puede dar lugar a la aplicación de sanciones. En caso de encontrar dificultades para efectuar el registro comuníquese con la Embajada al teléfono +7 499 230 76 35.

⌐ Hay que ir a buscar la Fan ID. Al ingresar a Rusia, los titulares de entradas y de la FAN ID deberán ir al centro de asistencia FIFA más cercano, a fin de obtener la versión impresa del documento. La Fan ID también permite acceder a beneficios como el uso de servicios gratuitos de transporte FIFA de traslado a los estadios en los días de partido.

Alentar seguros ¿Qué hacer y qué no durante la estadía? Tranquilos todos

─ Lleve consigo la información de contacto de su Embajada. Esta se encuentra en Moscú, en la calle Mytnaya 3, oficina 16. El mail es [email protected] y desde el 10 de junio estarán disponibles las líneas de emergencia + 7 916 112 13 96 y +7 916 563 86 57.

─ No llevar sustancias ni artículos prohibidos.

─ No aceptar solicitudes de desconocidos para transportar encargos, y controlar de forma permanente su equipaje.

─ Guardar su pasaporte en un lugar seguro y conservar una copia en mail.

─ En caso de detención, solicite hablar con la Embajada de Uruguay.



Frases recomendadas por Cancillería para casos de urgencia

─ "No hablo ruso y no me siento bien, ¿puede indicarme donde hay un Hospital?"

─ "No hablo ruso, puede indicarme como llego a …."

─ Я из Уругвая и мне нужно позвонить в моё Посольство (se pronuncia "Ia iz Urugvaia i mñe nuzhno pozvonit v moio posolstvo", significa "Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada").



Comunicación

─ Se sugiere utilizar Google Translate.

─ Utilizar transporte público y preferiblemente el transporte al que se accede mediante la FAN ID para trasladarse a los partidos. No tendrán acceso a los estadios taxis ni vehículos particulares.



¿Qué puede hacer la Embajada?

​​─ Expedirle un pasaporte en caso de robo o extravío.

─ Dar apoyo en caso de que sus derechos hayan sido violados.

─ Informarle sobre sus derechos y obligaciones en Rusia.

─ Orientar en caso de emergencia.

─ Asistir si se encuentra detenido/a u hospitalizado/a.

─ Asesorar en lo relativo a su relación con autoridades locales.

─ Proporcionar información sobre médicos y hospitales en Rusia.



¿Qué no puede hacer la Embajada?

─ Pagar boletos de avión o gastos de hotel, medicinas u otros servicios de salud como hospitalización.

─ Ser garantía del pago de multas o deudas contraídas.

─ Otorgar préstamos.

─ Interceder para la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, u obtener trato preferente.

─ Cubrir costos de procesos legales o abogados.

─ Responsabilizarse por ventas



Consulados temporarios Ekaterimburgo

─ Queda a 1.755 km de Moscú.

─ El consulado funcionará del 14 al 16 de junio

─ Queda en el Hotel Moskovskaya Gorka, Calle Moskovskaya 131

─ Teléfonos: + 7 916 112 13 96 y +7 916 563 86 57



Rostov del Don

─ Queda a 1.109 km de Moscú.

─ El consulado funcionará del 19 al 21 de junio

​─ Queda en el Hotel Park City Rose, Calle Shaumiana 99

─ Teléfonos: + 7 916 112 13 96 y +7 916 563 86 57



Samara

​─ Queda a 1.057 km de Moscú.

​─ El consulado funcionará del 24 al 26 de junio.

​─ Queda en el Hotel Rossiya, Calle Maxim Gorkogo 82

─ Teléfonos: +7 916 112 13 96 y +7 916 563 86 57