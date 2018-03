Tabárez: “Estamos mejor que antes”

Luego de obtener dos triunfos para ser campeón de la China Cup en Nanning, el maestro Tabárez se transformó en el tercer entrenador en ganar más partidos dirigiendo a una selección.

Acerca de eso, el seleccionador uruguayo dijo a los medios que “a esas cosas le dimos importancia, pero en mayor grado evaluamos en vista de lo que se viene y lo que planificamos y hablamos se concretó. Estamos mejor que antes de estos partidos, sobre todo desde las sensaciones y tratando de que la manera de jugar, la actitud, la voluntad de esforzarse y dejar todo ahí en la cancha continúe como antes. Con compromiso, pero también con el freno que siempre ponemos para que realmente estemos muy concentrados de cara a lo que se viene”.

En su llegada al Aeropuerto de Carrasco tras ganar la China Cup y consultado por rendimientos de algunos jugadores, Tabárez, fiel a su estilo, expresó que “yo no hago comentarios individuales porque estoy muy satisfecho con lo colectivo. Uno intenta cosas con los futbolistas y después la parte principal la hacen ellos, no solo para pelar un lugar en el Mundial sino en cada partido que juegan porque los que toman las decisiones adentro de la cancha son ellos”.

“Hay gente que se cree que esto es un jueguito de entrenadores pero no es así. Cuando uno ve que futbolistas han mejorado aspectos que le pedimos, sobre todo en defensa y ataque, y aparecen como más completos creo que va en función de que también se puede tener un equipo más completo y equilibrado”, dijo Tabárez agregando que “Estamos apoyados en un trabajo que viene de hace tiempo, al que quizá le hayamos agregado más cosas, pero no por eso tenemos que renunciar ni renegar de lo que hicimos antes porque es la base de todo esto”.



GOLEADORES Los 50 de Suárez y los 100 partidos de Cavani

“Los 100 partidos de Cavani y los 50 goles de Suárez y los más de 100 partidos que ya tienen algunos otros jugadores, se dieron todos en este proceso, salvo alguna excepción. Y eso es importante” dijo Tabárez.

El maestro agregó que Suárez y Cavani “son fieles representantes de este proceso de trabajo porque empezaron en la Sub 20 y mire donde legaron como profesionales”.



INFIDENCIA El maestro habló de Laxalt y su nuevo rol

“Voy a cometer una infidencia porque después dicen que no digo nada (risas): tenemos problemas en el lateral izquierdo, que se agravaron un poco con la lesión de Cáceres. Hay laterales en el fútbol uruguayo y en el exterior jugando en gran nivel, pero ante la posibilidad de traer nuevos quisimos buscar dentro del plantel”, reconoció acerca de la inclusión de Diego Laxalt en esa posición.

Tabárez ahondó en el tema y reconoció que Laxalt “tiene dotes profesionales y personales, grandes condiciones físicas y una cantidad de partidos que pocos igualan o que supera a todos. Tiene un ida y vuelta de 90′. Le pedimos e insistimos en reforzar la marca. El metrito es de él. Demostró que puede ser tenido en cuenta para jugar ahí”.

Respecto al futuro, el entrenador celeste contó que “veremos ahora lo que viene, no es todo relativo pero si circunstancial y uno tiene que salir a buscar toras opciones. Cada vez que pasa el tiempo voy afinando ideas. Yo no juego a hacer el equipo, yo lo hago. Tengo que tratar de tener calma como los futbolistas y sabiendo que en sus equipos es cuando no solamente tienen que demostrar sino también prepararse ante una eventualidad de ir a la selección”.



MUNDIAL La famosa lista de 35 jugadores...

El maestro Tabárez no hizo futurología ni mucho menos en su llegada a Montevideo. “No hay obligación de hacer pública la lista y si decimos no hacerla pública no hay apuro".

El técnico celeste remarcó que "es una formalidad que ni siquiera tiene que ser de 35 si el entrenador así lo desea. Pero sí se va a hacer con responsabilidad porque hay que cubrirse de cualquier cosa por las dudas de lo que pueda pasar con los que ya sabemos que vamos a elegir”.

PARTIDOS Tabárez no podía creer lo de Argentina

Tabárez fue consultado acerca de las derrotas de los rivales celestes en el Mundial y solo dijo que son resultados en partidos de preparación de cara a un torneo de mucha exigencia como Rusia 2018.

“Son partidos de preparación. Nosotros estamos conformes con el resultado pero si no se daba el resultado, aunque deberíamos haber ganado por más goles el último partido, son cosas que pasan en el fútbol. A veces suceden resultados inexplicables como el de Argentina y me costaba creerlo. Es sorpresivo pero no es grave. Hay que ver luego cómo se maneja el fracaso o la derrota, pero creo que sigue siendo una potencia mundial”.