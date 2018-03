“Es la noticia más importante que recibí en mi vida”. Esas fueron las palabras de Andrés Cunha en diálogo con Ovación tras enterarse que estará como árbitro principal en Rusia 2008.

La terna uruguaya que ya estaba preseleccionada recibió la notificación oficial en la mañana del jueves y junto a Cunha estarán en Rusia Mauricio Espinosa (arbitrará su segundo Mundial tras Sudáfrica 2010) y Nicolás Tarán como asistentes.

“Ya sabíamos que estábamos en la órbita porque habíamos hecho el curso en Emiratos Árabes Unidos y ahí estaban las seis ternas de Sudamérica que vamos. Nos fuimos de ahí con buenas sensaciones, esperando a ver qué era lo que iba a pasar”, contó.

Andrés Cunha fue designado entre los 36 árbitros principales que estarán en el Mundial y Mauricio Espinosa y Nicolás Tarán entre los 63 asistentes cortando la racha celeste que no había tenido representantes arbitrales en Brasil 2014.



DESIGNACIÓN ¿Cómo se enteró Cunha de la noticia?

“Estaba trabajando en la empresa de bebidas que tenemos con mi familia y me llegó el mail de FIFA. Ellos habían dicho que en el correr de esta semana iban a seleccionar y llegó, me tocó. Ahí me puse muy feliz y empecé a llamar a mi familia. Primero hablé con mi mujer y mis hijos que son siempre el apoyo que uno tiene”, contó Andrés.

Ese mail era el esperado hace algunas semanas y es producto del trabajo de un árbitro de perfil bajo que de a poco se fue ganando algunos elogios en el plano local y también en el internacional.

“A veces me preguntan si cuando me inscribí en el curso soñaba con arbitrar un Mundial y dijo que no, porque de verdad no era así. Cuando me anoté el objetivo era llegar a Primera División, arbitrar un clásico o un partido importante en el Estadio Centenario. Pero después vas creciendo y vas agarrando el gustito, querés llegar a ser internacional para arbitrar Copa Libertadores o selecciones y después con el tiempo sí, te ponés de meta un Mundial. Esto hoy es un sueño hecho realidad para mí”, explicó el árbitro de 41 años.



PARECIDOS El camino del futbolista

“La carrera del árbitro en ese sentido es como la del futbolista. Primero es juvenil, después debuta en Primera y luego espera el pase al exterior. Ir al exterior para nosotros es ser ya internacional. De ahí en más solo esperás seguir mejorando para que lleguen buenas cosas”, dijo Cunha.

Andrés Cunha debutó como árbitro en 2011 y desde 2014 es internacional. Estuvo como árbitro en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur pero para controlar el VAR, al igual que en el Mundial de Clubes en diciembre de 2017.

“En ese torneo se dio la particularidad de que Uruguay fue avanzando y se metió entre los cuatro mejores del mundo. Más allá de nuestras buenas actuaciones, a nosotros nos bajaron porque no era conveniente ya que había un país sudamericano entre los mejores”, recordó Andrés.



MIRANDO A RUSIA Lo que se viene para Andrés Cunha

Andrés Cunha no cambiará muchas cosas de su vida de acá al Mundial. “Lo que vamos a tener es mucha exposición con los partidos del torneo local y algunos que toquen de copas internacionales pero ya en mayo nos vamos a Rusia porque supuestamente deberíamos estar 15-20 días antes de que empiece el torneo”, expresó.

De cara al Mundial, Cunha espera poder ser designado de entrada. “Me gustaría dirigir cuanto antes porque ahí podés demostrar todo y si las cosas salen bien te pueden volver a nominar. Es muy difícil soñar con una final en la Copa del Mundo porque acá si no es como el jugador que se prepara y te dice ‘si gano los siete partidos soy campeón’. En ese sentido es diferente porque hay muchos otros factores que se pueden dar para que no llegues, o para que se te de y llegues”, explicó.

“Nosotros nos enteramos con pocos días de anticipación del partido que nos va a tocar y de ahí en adelante lo comenzamos a preparar con la terna que va a ser del mismo país. El VAR seguramente sea de habla hispana porque FIFA quiere que hablen todos el mismo idioma”, contó Cunha.



EL MUNDIAL ¿Un antes y un después para Uruguay?

El arbitraje uruguayo no dijo presente en Brasil 2014 tras tener representantes en Sudáfrica 2010, cuando uno de los que ahora irá a Rusia como Mauricio Espinosa, estuvo como asistente.

Ahora, el referato celeste dirá presente en Rusia con una terna y muchas ilusiones. Según Andrés Cunha, este “es un premio al trabajo de todo el arbitraje uruguayo que recae en nosotros y está en nosotros en poder aprovechar la oportunidad, tener una actuación acorde y estar a la altura de las circunstancias en este Mundial”.