Sub Princess se destacó en Maroñas

En el especial Boina Roja fue triunfo de la pedrense Wild Vip que, bien administrada por el látigo Pablo Rodríguez, derrotó a Gatita de forma cómoda y neta por dos cuerpos estampando 1’24”55 para recorrer Las catorce cuadras pactadas.



La norteña, que defiende la enseña “Mis Nietos”, vino ubicada cerca de las punteras para definir contienda de 300 a la meta. Gatita, por flanco interno, se ubicó en puesto de escolta; fue tercera Sentimental, que vino desde albores de contienda en puestos de avanzada junto a Perfumada.



A media cabeza de la defensora del “Cadorna” arribó Flora Gamboa cerrando las chapas del semáforo Estrella.



Apenas terminada la prueba, Pablo Rodríguez comentó al circuito de televisión de Maroñas: “La idea era correrla de atrás pero vino siempre fácil, es una yegua que viene de una importante campaña de Brasil, es la primera vez que la corremos con el cuidador y hay expectativa”.



Ganó bien y puede crecer entre estelares de su sexo la descendiente de Kodiak Kowboy.







PANAMÁ. En un capolavoro del jockey Maicol de Souza, el guapo de Mundanal se alzó con el especial Panamá disputado en tercer lugar en la tarde de domingo en Maroñas.



El del “Duszka” vino en el fuego de la carrera desde el Vamos junto a Machiavelli. Cuando lo despidió, a tres cuadras para la meta, hizo aparición Ecatombe con aires ganadores, lo igualó y lo superó en los 150; ahí De Souza hizo reaccionar al Essayons que puso pescuezo en el disco para llevarse el handicap cargando 63 kilos y ofreciendo un demostración de alto kilates.



La prueba tuvo en Mundanal y Machiavelli en puestos de vanguardia desde apertura de gateras, cuando enfilaron a recta opuesta los punteros no cedían, cerca quedaban Ecatombe y Dicidio, lejos a varios cuerpos se movían Maldonado, Nedway y Flash más Querida. En plena recta, fueron varios los gritos que valían, de 50 a la meta fue todo del nacido en el haras El Palmar.



Luego de la contienda, González se refirió al triunfo: “Se que era bravo por los kilos y en un final parejo, pero ahora a festejar con los propietarios y la gente del Stud”.







ROMÁNTICO. Con siete años a cuestas, la espectacular Sub Princess se adjudicó de excelente manera el clásico Romántico, base de la reunión dominical en el Hipódromo de Maroñas.



La del “Fair Play” se vino, tal sus características, de gateras al disco sin dejar mover a sus rivales, fue escolta a dos cuerpos de la Subordination, la otra veterana del lote. Soapy Sky llegó en tercer lugar, Gaucho a un largo cerrando el rentado Júbilo delante de Dog Valiente. La ganadora detuvo teletimer en buenos 1’04”50 y sigue, a su edad, derrotando a los mejores en cortometrajes.



La carrera tuvo en Sub Princess a su figura consular, desde que el starter dio rienda a los seis exponentes del clásico, la pupila de los Piriz tomó la delantera seguida por Dog Valiente y Kusturika, luego se ubicaban Gaucho, Soapy Sky y Júbilo.



En los 400, Sub Princess que venía en tercer andarivel, comandaba, por dentro incursionaba Soapy Sky mientras en “ellos” intentaban acercarse, nadie pudo con una yegua que sigue cosechando éxitos en pruebas de velocidad.



Tras el triunfo, su cuidador Jorge Avelino Piriz, declaró en el circuito de televisión que “la yegua ganó a los 2,3,4,5,6 y 7 años es algo muy difícil. Es una yegua fácil de varear, es la mejor yegua que he cuidado, hay otras, pero ninguna tiene la campaña de esta” (comentarios realizados off view).