El primero lo hace Suárez

No hay vocación de adivino, ni siquiera una fórmula matemática, ni un estudio de los astros que ayude a dar con precisión suiza lo que puede acontecer en 90 minutos de juego. Y si eso no existe, más lejana está la posibilidad de saber quién será el autor del primer gol de Uruguay en Rusia 2018. Sin embargo, el Mundial genera unas ganas bárbaras de ser parte de la fiesta. De sumarse a una fiebre celeste que va subiendo vertiginosamente.

Es eso, más la invitación que formuló Ovación a través de su portal digital para todos los uruguayos lo que motiva para convertirse en una especie de brujo futbolero. Y es así que, sí bien fácil y optando por la lógica, se concluye que el primer grito de gol de Uruguay lo provocará ese artillero insaciable que es Luis Suárez.

Podría haber sido Edinson Cavani, la otra bestia devoradora de récords goleadores que tiene Uruguay, pero hay algo que me viene dando vueltas desde hace un tiempo. A lo mejor me inclino por “Lucho” porque lo he visto más enchufado que nunca, con un entusiasmo particular. O porque en aquel diálogo mantenido en su casa de Castelldefels -para el especial de Telenoche 4-me quedó la sensación de que deseaba que Rusia 2018 fuera “su Mundial”. También me llamó la atención que antes de arribar al Complejo Celeste realizara un trabajo físico especial con el profe Santiago Alfaro, justo el que ayudó a Diego Forlán ha convertirse en el gran jugador de Sudáfrica 2010. Y si comparamos, esa tarea la llevó adelante a la misma edad que “Cachavacha” lo hizo en aquella ocasión.

La encuesta de @ovaciondigital.com.uy no va más allá de este primer partido y la primera celebración, pero como hoy está permitido ponerse por un ratito la ropa de Nostradamus, tengo la impresión que Suárez no convertirá exclusivamente el primer gol. Me parece que de Rusia se lleva la Bota de Oro al goleador del campeonato.