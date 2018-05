Ramírez: "La selección demostró que puede jugar al fútbol y tiene jugadores de calidad"

Gastón Ramírez arribó al país esta mañana, dispuesto a ganarse un lugar en la lista de 23 futbolistas que defenderán a Uruguay en el Mundial de Rusia. Al llegar al Aeropuerto de Carrasco, el volante reconoció que la decisión de irse de Inglaterra para tener minutos en el fútbol italiano era "con el objetivo de regresar a la selección para poder ir al Mundial".

Sobre la competencia en su puesto, donde también están Giorgian De Arrascaeta y Nicolás Lodeiro, Ramírez dijo que será una decisión "difícil para el 'Maestro'", ya que los tres "están en un nivel importante y eso es bueno para la selección".



El futbolista de la Sampdoria destacó que "seguimos teniendo buena defensa y buenos delanteros", al tiempo que "se ha mejorado en el juego en la mitad de la cancha". "Eso es un plus que tiene la selección hoy en día y hay que aprovecharlo", valoró.



Sobre sus actuaciones anteriores, Ramírez sostuvo que "cuando jugué y me tocó estar en la selección lo hice bien, no recuerdo un mal partido. Por ahí no estuve en períodos determinados por situaciones personales, que no jugás y tenés jugadores que tienen más minutos. Hoy vengo con 40 partidos en la temporada y sano físicamente".

Al ser consultado sobre el presente de la selección uruguaya, el volante dijo que en la China Cup, torneo en el que él integró el plantel celeste, "se jugó mucho mejor de lo que se venía jugando últimamente" y eso "ilusiona". "No es solo marcar el fútbol, y hoy la selección está demostrando que puede jugar al fútbol y tiene jugadores de calidad", destacó.



Sobre Mohamed Salah, el delantero estrella de Egipto, el primer rival de Uruguay en el Mundial, Ramírez dijo que "es un jugador muy rápido, dinámico, ataca muy bien y a profundidad, tiene gol, es completo", pero que Uruguay "tiene que hacer el juego que viene haciendo". "No podemos preparar un partido pensando en un solo jugador, creo que se cometería un error", reflexionó.



Ramírez llegó junto a Lucas Torreira y Martín Cáceres. Los tres se sumarán hoy a los entrenamientos de preparación para el Mundial.