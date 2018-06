"Nuestro primer objetivo es pasar la serie y después afrontar lo que venga"

El "Cebolla" fue uno de los dos uruguayos que estuvieron en conferencia de prensa e hizo referencia a varios aspectos: lo que fue el debut, lo que se vendrá, los juveniles y hasta dio su opinión sobre el VAR. A continuación sus mejores frases:

El debut:

"Estoy contento por la oportunidad del partido pasado y porque hacía muchos años que no se ganaba en este partido. Se logró una victoria que es importante en un debut, pero ya estamos recuperando para mañana meterse de lleno en el partido".

El VAR:

"En lo personal el VAR no me gusta. El estilo del uruguayo y del sudamericano es la viveza criolla pero hay que respetarlo. Ayuda mucho a los árbitros para no cometer errores que son graves".

La zaga celeste:

"Lo de Diego (Godín) y Josema (Giménez) no es de ahora. Desde hace unos años atrás que hacen un gran papel. Son de las mejores zagas del mundo por lo que están demostrando".

La amonestación de FIFA:

"Hoy en día han cambiado mucho los reglamentos y son mas exigentes. Cuando hace un gol, uno lo festeja de esa manera y no veo mal que los compañeros puedan entrar, pero habrá que tener cuidado".

El próximo rival:

"Todas las selecciones te juegan diferente. Ellos (por Arabia Saudita) perdieron feo, pero como todo equipo va a sacar esa rebeldía y a nosotros nos va a jugar diferente. No nos sobra nada pero confiamos en nuestro juego".

La tarea de Giorgian:

"Tener un zurdo es diferente porque desbordás habitualmente, pero no lo vi tan mal para hacer un debut. El fútbol se hizo más lento y el cansancio pasó factura, pero había que ganar y se logró".

La ilusión de la gente:

"Es impresionante cómo está la gente, las escuelas, los niños cantando canciones de Uruguay. Las personas que no miran fútbol todos enchufados es muy lindo, pero tratamos de vivir acá dentro de este mundo. Tanta emoción hay que intentar sacarla para el costado para estar atento en el partido, pero obvio que lo aprovechamos y les agradecemos".

¿Para qué está la selección?:

"Esto es un camino largo. Las Eliminatorias son muy difíciles y cuando llegás al Mundial es más difícil todavía porque hay selecciones de mucho juego e historia, pero nuestro objetivo primer objetivo es pasar la serie y después afrontar lo que venga. Tenemos selección para todo, para ser los peores o para ganar la copa. Hay jugadores de mucho nivel y nos da confianza".