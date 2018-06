“Nuestra preparación no depende de un jugador. Salah es importantísimo para su selección pero nos preparamos para que esté él o no. Nos preparamos de la misma manera”, dijo el capitán uruguayo Diego Godín en la conferencia de prensa previa al debut celeste que será este viernes a la hora 9:00 de Uruguay frente a Egipto en el Ekaterimburgo Arena.

Consultado acerca de si optaría por una dura entrada frente a Salah en el caso de que este sea titular, Godín, con altura, respondió que “es una pregunta inoportuna porque no creo en la mala intención de nadie. Vi la jugada y me pareció una como muchas que pueden pasar. A mí me sacaron tres dientes y son cosas que pasan en el futbol”.

“A Tabárez le tenemos un gran respeto y es un gran entrenador que ha demostrado mucho en Uruguay. Su edad no tiene nada que ver. El respeto que el nos transmite día a día va más allá. No se puede comparar con Simeone".