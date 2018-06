México logró su primer triunfo ante Alemania en un Mundial

La selección mexicana derrotó a la actual campeona del mundo, Alemania, en el primer partido del grupo F, convirtiéndose el primer triunfo contra los alemanes en el torneo más importante a nivel de seleeciones.

Ambas selecciones se habían enfrentado en tres ocasiones en un Mundial y lo más cerca del triunfo que había estado México fue en el de 1986 cuando ejerció (por segunda vez, tras 1970) de anfitriona. En un encuentro en el que los germanos sólo alcanzaron las semifinales en los penales.

Anteriormente Alemania le produjo la mayor derrota de toda su historia a México en los Mundiales, al golearla por 6-0 en la fase de grupos del Mundial de Argentina, en Córdoba, en junio del 78. Karl-Heinz Rummenigge y Heinz Flohe firmaron sendos 'dobletes' en una jornada en la que Dieter Müller abrió el marcador y Hansi Müller había puesto el 2-0 en el marcador.

El último partido entre ambos data del Mundial de Francia. El 29 de junio de 1998, Luis Hernández adelantó a México, pero Alemania terminó dándolo vuelta, con goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff, por 2-1, en octavos.

Juan Carlos Osorio entró en la historia de México; y el plantel en la de los Mundiales: tumbó de golpe la premisa del inglés Gary Lineker, que sentenció, no sin acierto que "el fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y siempre gana Alemania".