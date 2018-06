Mbappé sufrió nada más que un golpe, pero Sidibé se perdería toda la fase de grupos

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé mandó tranquilidad a los aficionados galos al asegurar que no sufrió ninguna lesión tras una falta de Adil Rami durante un entrenamiento del equipo pensando en el debut mundialista.



Rami le cometió una falta por detrás al atacante, quien salió de la práctica caminando pese al fuerte golpe en su tobillo izquierdo. "Estoy bien, fue solamente un golpe", sostuvo el jugador en su cuenta de Twitter.



Sin perjuicio de ello, en Francia -que se prepara para debutar el sábado ante Australia por el Grupo C del Mundial, hay preocupación por la situación sanitaria del jugador del Mónaco Sidibé.



El lateral derecho sigue sin ejercitarse con el resto de sus compañeros por culpa de las molestias que le impidieron terminar el amistoso contra Estados Unidos y el técnico Didier Deschamps empieza a tener dudas sobre su presencia en la fase de grupos del Mundial.



También Umtiti había trabajado al margen junto a Sidibé pero éste parece que no tendrá problemas en llegar a la primera cita mundialista.