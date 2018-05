Maxi Gómez: en Europa "preguntás y mucha gente no se quiere chocar con Uruguay"

"Estoy contento de poder estar en la lista de la selección y de que Tabárez haya confiado en mí". Esas fueron las primeras palabras de Maxi Gómez al llegar a Uruguay.

Gómez estaba muy contento por cómo se desarrolló su primera temporada en el fútbol europeo, en la que logró convertir 17 goles con el Celta de Vigo. "Varios colegas de acá me dijeron que adaptarse al fútbol europeo no es fácil y llegué, al mes pude jugar y hacer goles", destacó.



El delantero dijo que está "muy agradecido" con los hinchas del equipo español, ya que "a cada lugar que voy me tratan de maravilla".



Varios meses después del final del período de pases, Gómez recordó su negativa a irse al fútbol chino a cambio de una oferta millonaria para priorizar su carrera: "Yo no quería ir porque el fútbol de España me gusta mucho y es mi primer año. Si me decís a los 30 o 40 años capaz que voy, pero ahora no, porque tengo mucho camino por delante y lo estoy haciendo de buena manera".

Sobre su primera temporada en España, Gómez reflexionó que "hace unos años estaba jugando al PlayStation con Barcelona y Real Madrid, y ahora estar al lado de ellos, jugar contra ellos y hacerles goles es algo muy lindo". También recordó que en uno de los enfrentamientos entre el Celta y el equipo catalán, "a Messi le tiré una patada pero no le hice nada, es muy rápido".



Sobre sus posibilidades de ir al Mundial, el delantero dijo que va "paso a paso" y valoró que "todos los delanteros de Uruguay lo están haciendo de buena manera. Poder estar acá y aprender de ellos es muy lindo, y ojalá pueda estar entre los 23, que sería un sueño".

Gómez también fue consultado sobre cómo ven a la Celeste en Europa: "Allá preguntás y mucha gente no se quiere chocar con Uruguay porque se hace muy fuerte. Ya sabemos lo que es Uruguay y a cada jugador que le preguntas, lo que menos quiere es jugar con Uruguay".

Sin embargo, dijo que la selección "nunca" es candidata, y que lo que hay que hacer es ir de a poco: "Yo los miraba cuando no estaban en la selección e iban paso a paso, partido a partido, sacando puntos y así se llegó a donde se llegó".



Gómez será uno de los 14 futbolistas que esta tarde comenzarán los entrenamientos en el Complejo Celeste de cara al Mundial.