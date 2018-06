Martín Cáceres: el comodín de La Celeste

El puesto de lateral derecho estuvo en discusión durante casi toda la preparación de la selección para el Mundial. Lo que nunca estuvo en duda fue la presencia de Martín Cáceres en la oncena. Marcaría la banda diestra o la zurda, pero nadie lo sacaría del elenco inicial.

Finalmente fue Guillermo Varela el elegido para marcar la punta por derecha, por lo que el “Pelado” pasó a la izquierda. Durante años fue esa su posición natural, aunque tuvo muchas ausencias a causa de las lesiones.

Sin embargo, un día en Juventus comenzó a ser usado por la derecha y respondió. Tanto, que Tabárez también lo aprovechó por ese sector. Y allí apareció lo mejor de Cáceres.

Uruguay debutó con él en las Eliminatorias custodiando la banda derecha y en el histórico triunfo celeste en La Paz por 2-0 sobre Bolivia, fue Cáceres quien abrió el marcador con gran corrida.

Luego se perdió buena parte de la clasificatoria y regresó para convertirle otra vez a Bolivia, ahora en la victoria 4-2 en el Centenario que aseguró el pasaje a Rusia.

Ya en los amistosos siguientes volvió a aparecer por izquierda y también en el debut con triunfo 1-0 sobre Egipto. No obstante, no tuvo un buen partido. Dio la sensación de haber jugado a media máquina, perdió balones fáciles, se entreveró en la salida y, lo más llamativo, es que no estuvo firme en el juego aéreo.

Al “Pelado” le faltó proyección ofensiva en el debut, lo cual se disimuló luego del ingreso de Cristian Rodríguez. Quizá por allí también esté la explicación del ingreso del “Cebolla”, quien le dio a Uruguay más profundidad y le quitó responsabilidad de subir al lateral.

Tampoco Cáceres tuvo una actuación que amerita su salida y mucho menos la tuvo Guillermo Varela como para ser excluido para dejarle el lugar al “Pelado”. Lo que sí parece claro es que el futbolista de la Lazio parece sentirse más cómodo por derecha que por izquierda, aunque también es verdad que rompe una de las premisas defensivas de Tabárez: esa confianza lo hace irse al ataque al mismo tiempo que el lateral izquierdo. ¿Una prueba? El gol que precisamente convirtió ante Bolivia en la última fecha.

Gastón Silva, quien esa noche fue el marcador de punta zurdo, se escapó por su sector, tiró una pared, entró al área, metió un centro potente y llegó Cáceres para definir de primera y convertir.