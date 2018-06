Todo marcha bien en la "canarinha"

Brasil prepara su debut en el Mundial, que tendrá lugar frente a Suiza el próximo domingo. El equipo de Tite hizo una Eliminatoria casi perfecta y es uno de los grandes candidatos para quedarse con el título en Rusia. Y conseguir la sexta copa de su historia.



Cabe recordar que cuando Tite llegó para sustituir a Dunga, Brasil estaba sexto en la tabla de las Eliminatorias, con apenas dos victorias, tres empates y una derrota, la que sufrió ante Chile (2-0), en el debut. Aquella caída en Santiago en la primera fecha fue la única que sufrió la selección brasileña en la ruta mundialista. De la mano de Tite el cambio fue notable, tanto en el funcionamiento como en resultados.



Ayer el “scratch” entrenó en el Yug Sport Stadium, junto al Swissotel Hotel Kameli de Sochi, donde se aloja la delegación verdeamarela. Y lo hizo bajo la mirada de unas cuatro mil personas, que soportaron los más de 30° de Sochi lo que demuestra lo que siempre representa Brasil.



Neymar entrenó con normalidad y al final de la práctica realizó una larga sesión se estiramientos con uno de los fisioterapeutas. Pero lo cierto es que no hay rastros de la fractura en el quinto metatarso derecho que lo tuvo lejos de las canchas tres meses. Tal como lo demostró con el golazo que anotó en el amistoso de Brasil frente a Austria.



“Gracias a Dios, Neymar está muy bien, tuvo una recuperación plena. Y en los últimos dos amistosos tomó confianza futbolística”, dijo el arquero Alisson sobre su compañero.







DE MEMORIA. En el entrenamiento de la víspera, que duró aproximadamente una hora y media, la única ausencia fue la de Fred, que trabajó en forma diferenciada debido a la lesión en el tobillo que sufrió la semana pasada en Londres tras una entrada de Casemiro.



De todas maneras, no hay misterios para el entrenador brasileño. Y su equipo debutará el domingo en Rostov ante Suiza con cuatro defensas, cuatro volantes y dos atacantes: Neymar y Gabriel Jesús. Salvo que suceda algo, la oncena es la que se dice de memoria: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesus.



A pesar de que Tite no suele esconder nada y mucho menos sus trabajos tácticos, las próximas prácticas de Brasil en Sochi serán a puertas cerradas. Es que el entrenador prioriza la privacidad de los jugadores y de su propio cuerpo técnico. Considera que hay cosas que pueden suceder en un entrenamiento, cosas que para el día a día de su equipo son normales, pero que pueden llegar a generar polémica bajo los ojos de la prensa o en las redes sociales, como una entrada dura o alguna discusión entre dos futbolistas.



Tras el entrenamiento hubo bromas para Philippe Coutinho y Fágner que cumplían 26 y 29 años respectivamente. Brasil permanecerá en Sochi hasta el viernes cuando se mudará a Rostov para debutar el domingo frente a Suiza. Cinco días después jugará ante Costa Rica en San Petesburgo y el miércoles 27 terminará la primera fase frente a Servia.







HISTORIA. Brasil ya jugó 19 veces contra sus tres rivales de la serie, ganó 13, tres empates y tres derrotas. Contra Suiza, su contrincante en el debut jugó por primera vez en su casa, en el Mundial de Brasil en 1950 y fue empate 2 a 2. Por lo general, Suiza no le resulta nada fácil a los brasileños. A lo largo de los años, la “canarinha” le ganó tres veces a los helvéticos, empató en otras dos ocasiones y cayó dos veces.



"Scratch" El día de los enamorados Aunque están concentrados en Rusia, los futbolistas del “scratch” no se olvidaron del día de los enamorados que se celebra en Brasil cada 12 de junio. Muchos utilizaron las redes sociales y subieron fotos con sus novias o esposas deseándoles un feliz día.



Entre las 4.000 personas, la mayoría rusos, que concurrieron a observar ayer la práctica de Brasil, había dos niños con la camiseta de Messi del Barcelona. De todas maneras, los dos pequeños se sumaron a cantarle a Neymar.