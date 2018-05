Ni Maluma, ni Natalia Oreiro; esta es la canción oficial de Rusia 2018

La FIFA anunció hoy cuál será la canción oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018.

El tema elegido es "Live it up", que es interpretado por el reggaetonero Nicky Jam, el actor y rapero Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi.



La canción es producida por el DJ y compositor Diplo y FIFA promete que seguirá los pasos del "Waka Waka" de Shakira (2010) y de "We Are One" de Pitbull, generando un "ambiente de fiesta" durante el Mundial.

El 15 de julio, los tres artistas estarán presentes en la final de la Copa del Mundo para interpretar el tema en vivo.

"Live it up" es la canción oficial presentada por FIFA, pero no es la única canción del Mundial. Meses atrás se presentó "Colors", de Maluma y Jason Derulo, que es el tema que lanzó Coca Cola (en 2010 fue "Wavin Flag" con Knaan y David Bisbal".



Además, Warner Music presentó hace pocos días "United by love", una canción compuesta por "Tatita" Márquez e interpretada por Natalia Oreiro.