Madrugón celeste y gourmet

El país entero se parará mañana a partir de las 9:00. Algunos verán el debut de Uruguay en la cama, otros llevarán el televisor a la oficina, y habrá quienes se escapen al bar más cercano.

Lo cierto es que durante esas casi dos horas no habrá movimiento en la ciudad porque todos estaremos atentos a cómo muevan la pelota los once del maestro Tabárez. Es tan así que el Bar Bacacay decidió abrir sus puertas recién a partir de las 11:00, porque no tienen televisor y saben que no entrará nadie a consumir.

El horario del debut de La Celeste obliga a un cambio en la rutina futbolera. Para el partido contra Egipto nadie comerá picadas o pizzas porque a las 9:00 es momento de desayunar. Cafeterías, bares y hoteles se pusieron en modo Mundial y armaron promos.

Café Nómade y Montevideo Beer Company crearon un espacio cerrado en el World Trade Center llamado Sinergia Foodspot con pantalla gigante, mesas y gradas para alentar a Uruguay. Un expreso vale $80 y el café con leche $120. Venden productos sin levadura de Masa Madre: medialunas y panes de queso a $80 y sandwiches calientes por $150. Quienes gusten, pueden tomarse una cerveza artesana por $120.

La política de Sinestesia es “anti televisor” pero Valentina, su dueña, le hará el gusto a los clientes y llevará el plasma de su casa al local ubicado en Yacaré 1568 solo durante este mes. Hay promos para todos los gustos: dos medialunas, jugo y café a $175; yogurt con frutas y cereales y jugo por $230; omelette con tostadas y jugo a $215. Promete regalar trufas celestes los días que juegue Uruguay.

Varios hinchas ya hicieron reservas al Café Brasilero que abrirá desde las 8:30 para que se instalen. La bebida caliente con las dos medialunas valen $100, y si es con pan tostado y huevos revueltos $185.

El desayuno completo para uno cuesta $215 y está bien surtido: café, té o cortado, jugo de naranja, dos medialunas, dos tostadas, queso, jamón y jalea casera. Si son dos deberán gastar $495 para ingerir café, té o cortado, jugo de naranja, dos medialunas, otras dos rellenas, un triángulo de jamón y queso, cuatro tostadas, dos scones, dos porciones de torta, jalea y manteca.

En el Bar Facal cambiaron el televisor que tenían por uno más grande, de 55 pulgadas, y quienes quieran verlo allí podrán degustar las especialidades de la casa: wafles con dulce de leche, chocolate y chantilly ($280) y chocolate con churros ($224).

En Café Dolce Gusto también pensaron opciones. La bebida caliente más dos medialunas rellenas y una masita cuesta $200. El jugo de naranja, la bebida caliente, el croissant el muffin a elección (manzana, limón o chocolate) sale $300. El yogurt con granola, bebida caliente, las tostada, y las dos masitas vale $300. El café, los huevos revueltos con tostadas y un macarrón a elección (maracuyá, frambuesa, pistacho, chocolate blanco y avellanas), $300.

En La Dulcería no hay televisor pero sí promos de desayunos pensados especialmente para el Mundial que pueden reservarse por teléfono al 2710 8010 y retirarse en las tienda de Pocitos (Jaime Zudañez 2855) y el Mercado Agrícola. Seis chocolates calientes más doce croissants valen $600, cuatro chocolates o cafés y doce medialunas cuestan $560, y dos bebidas calientes y dos muffins, $200.

El hotel Aloft armó el Break Mundialista y la consigna es disfrutar los partidos como si estuvieran en Rusia. Se transmitirán en un Video Wall, pantalla gigante con parlantes especiales y habrá una opción de desayuno para que huéspedes e hinchas comunes se acerquen: un capuchino o jugo de naranja, dos medialunas rellenas y un tostado de jamón y queso cuesta $240 por persona.

Mañana el portal Desayunos y Sorpresas recomienda pedir a domicilio la opción “Reunión para seis”. Vale $1890, llegará con banderas de Uruguay e incluye bandeja, seis jugos, sobres de té Twinings, cafe, azúcar, tarta de frutillas, cookies de vainilla y chocolate, seis sandwiches de jamón y queso, seis medialunitas, cucharitas de metal y servilletas.