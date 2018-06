Kimmich: "Yo soy Joshua Kimmich, no soy Lahm"

"Lahm dominaba la posición y era un absoluto líder. Yo tengo 23 años y está claro que no me puedo comparar con él, para ello me falta mucha experiencia", explicó Kimmich, la estrella tanto del Bayern de Múnich, como de la selección alemana, conjuntos en los que coincidió con el jugador al que muchos lo comparan, y cuya posición ocupa ahora.

"Tampoco quiero imitarlo, yo soy Joshua Kimmich, no soy Lahm segundo", mencionó este viernes, en la rueda de prensa que tuvo lugar en Vatutinki, en las afueras de Moscú, el lateral derecho de Alemania, que el domingo se enfrentará a México en el estadio Luzhniki.

"El primer partido cada vez está más cerca y claro, eso hace crecer la emoción. Todos tenemos ganas de que esto empiece", apuntó Kimmich respecto al encuentro contra el 'Tri'.

"Personalmente quiero tener una buena actuación en cada partido. Y para ello no tengo que hacer un esfuerzo añadido, porque estoy cumpliendo un sueño de la infancia", afirmó.

"Como equipo queremos enganchar un buen comienzo y ganar el partido. Todo el mundo está centrado y en los entrenamientos hay mucha tensión", explicó Kimmich, que analizó su estado de forma tras los últimos partidos de preparación antes del Mundial, el que perdieron contra Austria por 2-1; y el que ganaron ante Arabia Saudí, con idéntico resultado.

"Después del partido contra Austria estaba un poco cansado. Después del que jugamos contra Arabia Saudí ya era otra cosa", explicó.

"Al final de la temporada noté que llevaba demasiados partidos encima. También es verdad que hemos entrenado de forma intensa, pero de aquí al arranque del Mundial estarán de nuevo cargadas las pilas", declaró Kimmich

Respecto a la selección alemana, explicó: "La base es prácticamente la misma, si miramos el 'once' de la Eurocopa de Francia 2016".

"Se han añadido un par de jugadores jóvenes. Creo que la mezcla es buena", añadió Kimmich, al que le preguntaron por el delantero Timo Werner, de 22 años, que viene de hacer una gran temporada con el Red Bull Leipzig, con el que marcó 21 goles: trece en la Bundesliga, uno en Copa y siete en competiciones europeas.

"En la Copa de las Confederaciones (en la que fue máximo goleador, con tres tantos) ha demostrado lo importante que es. Con su velocidad y definición es un arma letal", explicó Kimmich sobre Timo Werner este viernes en el cuartel general de la selección alemana, en Vatutinki.