El fuego sagrado de uruguay

Este Uruguay las conoce todas. Sabe sufrir, sabe superar las adversidades. Este Uruguay gana partidos que otros no podrían, no se derrumba en los momentos críticos. Este Uruguay es combativo, rebelde. Este Uruguay ha pasado por todos los ciclos y siempre termina con la cabeza levantada.

Este Uruguay no te entrega nunca malas caras, porque ni siquiera se esconden cuando la cancha parece tener una pendiente de 45 grados en contra.

Este Uruguay emociona, genera expectativas enormes por la calidad de sus futbolistas. Por el rendimiento que la casi totalidad de los integrantes del plantel tuvieron en sus equipos.

Este Uruguay tiene velocidad por afuera, agresividad en la zaga, seguridad en el arco. Este Uruguay te permite creer que la pelota llegará siempre bien jugada, porque Óscar Tabárez encontró una generación que sabe cuidar el balón, que tiene incorporado en su cuerpo el chip del tuya y mía como esencia futbolística.

Este Uruguay te mata en las primeras de cambio. Lo hace porque los de arriba son implacables e insaciables. Un metro de ventaja y... sí la van a buscar al fondo.

Este Uruguay es de los futbolistas y es de la gente. Y esa unión construye una muro acero, capaz de lograr la hazaña deportiva menos imaginable de todas.

Este Uruguay de ánimos templados, de experiencia acumulada por tardes de derrota y noches de gloria genera una energía positiva. Y es fácil caer en la tentación de colocarlo entre los favoritos a meterse entre los mejores de la Copa del Mundo.

Solo aquel aficionado extremadamente cabulero o que no quiera abandonar la vieja frase de “mejor ir de punto que de banca” podrá colocar a la Celeste de Tabárez en un segundo plano. O por detrás de seis o siete equipos favoritos.

El resto no podrá hacerlo. Imposible no valorar a este plantel y no soñar con un premio bien grande. Porque si hay algo que está bien claro, es que este Uruguay tiene el fuego sagrado.