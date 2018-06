Frenar a Messi: la táctica de Dalic es escuchar a Rakitic

Croacia pisó Rusia con el pie derecho: el domingo le ganó 2 a 0 a Nigeria y eso lo colocó como líder del Grupo D, y significó que volviera a festejar una victoria en un partido debut, hecho que no acontecía desde Francia ‘98.



Los dirigidos por Zlatko Dalic tienen un grato recuerdo de aquel Mundial: lograron el tercer puesto al vencer a Holanda 2 a 1 y esa fue su mejor performance de las cinco que tuvieron en la Copa del Mundo. Pero también fue la única vez que se enfrentaron a Argentina en un Mundial y no les fue bien: los dirigidos en esa época por Blazevic Miroslav cayeron 1 a 0 ante la albiceleste de Daniel Pasarella.



Croatas y argentinos volverán a verse las caras este jueves a las 15:00 y el técnico Dalic no tuvo ningún problema en admitir que recurrirá a la ayuda de Ivan Rakitic para frenar a quien conoce de memoria por ser compañeros en el Barcelona, Lionel Messi. No es la primera vez que el entrenador croata recurre a la estrategia de escuchar a los jugadores: “Siempre les pregunto, me gusta comunicarme con ellos y todos los trucos son bienvenidos”.



Dalic comentó que usará toda la información que le proporcione el mediocampista del equipo catalán y que se convertirá en su “asistente” durante estos dos días porque todos los consejos que pueda darle sobre quien considera es el mejor jugador del mundo serán aprovechados en favor de la Selección. “No hay una manera perfecta de detener a Messi. Anoche pateó diez veces al arco”, dijo en alusión al partido contra Islandia. “Debemos detener sus ataques siendo compactos”, agregó.



Según Dalic, combatirán las destrezas y habilidades maestras que tiene Messi en su juego individual con un gran trabajo de equipo.



En el duelo mundialista de delanteros Lionel Messi - Luka Modric, al argentino lo avalan los números y la estadística: acumula cinco goles en 16 partidos jugados, mientras que el croata y jugador del Real Madrid solo convirtió uno en seis encuentros. Pero ese primer tanto lo hizo este domingo ante Nigeria, fue de penal y le dio el triunfo a su Selección. A “Lio” Messi, en cambio, el golero Hannes Þór Halldórsson le leyó su intención y atajó su disparo desde los once metros.



Sin ese penal, Argentina no pudo ganar y quedó comprometida para el partido contra Croacia el próximo jueves.



Si bien Dalic es consciente de que Argentina llega con más presión porque no se esperaba empatar contra Islandia, también sabe que los dirigidos por Sampaoli irán por esos tres puntos tan necesarios para avanzar a la siguiente fase. Así que el croata también escuchará lo que le cuenten Modric y Mateo Kovacic, que han tenido a Messi como rival jugando ellos en el Real Madrid y el argentino por el Barcelona.



Rakitic acumuló 4.266 minutos con el Barcelona en la temporada 2017-2018. Solo se perdió tres partidos por la Liga (dos por lesión, uno por descanso) y uno por la Copa. No fue expulsado ni una vez de la cancha y recibió seis amarillas. Antes del debut, Rakitic comentó lo importante que era ganar frente a Nigeria. Y agregó: “Estamos aquí para hacer lo mejor posible. Estamos preparados, entrenamos bien y el ambiente es genial”.



Contó que felicitó a Modric por todo lo que ha ganado con el Madrid y que ahora comparten un deseo común: “Hacer algo con el equipo croata”.

Croacia lidera el Grupo D y llega más cómodo al partido contra Argentina pero igual piensa en Leo

croata "No se lo haremos fácil" Ivan Rakitic lleva once años en la Selección croata y no sabe si continuará, por eso quiere disfrutar al máximo este Mundial. Hace una semana dijo que pretenden ser “la sorpresa” del torneo, que nadie encontró la fórmula para frenar a Messi, por eso hay que disfrutarlo. “Es muy especial competir con Leo, y él sabe que todos tenemos ganas de jugar contra él”. Consideró que todos los ojos estarán puestos en su compañero del Barcelona pero “Croacia no se lo hará fácil”. Antes había dicho que si Leo hubiese sido tenista tendría 50 Grand Slam. Rakitic se pondría contento si el argentino se lleva la copa pero “un Mundial no cambiará lo que Leo significa para el fútbol”.