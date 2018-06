En Francia afirman que Uruguay "va a ganar la Copa del Mundo"; ¿por qué?

"Uno puede spoilear un Mundial como una serie, revelando su final, ya que apenas comienza. Estimados lectores, si no quieren saber el nombre del ganador de la Copa del Mundo, pasen al siguiente párrafo. Los otros (los curiosos, los perplejos y los apostadores), escuchen bien, lean especialmente: Uruguay, que aplastó a Egipto 1-0 en su primer partido del viernes, se coronará campeón del mundo el 15 de julio". Así comienza la crónica que el periodista y escritor Olivier Guez, publicó en el diario francés Le Monde el 16 de junio, titulada "Por qué Uruguay va a ganar la Copa del Mundo".

En el artículo, Guez hace un recuento de la historia futbolística de la selección uruguaya para luego explicar los motivos por los que el plantel de 23 futbolistas dirigido por Óscar Washington Tabárez tiene "el perfil de un campeón del mundo".



Según el periodista, la cultura futbolística del país provoca que los jugadores que lo representan en este Mundial lo hagan "como pocos jugadores en una selección nacional hoy en día".



Señala que la mejor explicación del fútbol uruguayo la dio el fallecido escritor Eduardo Galeano, cuando afirmó que "cada vez que el equipo juega, sin importar el rival, el país contiene la respiración, políticos, cantantes y vendedores ambulantes están en silencio, los amantes interrumpen sus caricias, y las moscas dejan de volar".

En este sentido, destacó la "garra charrúa" que ha sido un símbolo del fútbol uruguayo hasta nuestros días y el hecho de que se trate de "un pequeño país con un gran palmarés", que ha "construido su identidad" en bases a sus triunfos futbolísticos.



Al referirse al Mundial de Rusia, Guez afirma que Uruguay vencerá a Portugal en octavos de final, a su país, Francia, en cuartos, a Brasil en semifinales (luego de una lesión de Neymar al final del primer tiempo) y a España en la final, que llegará al alargue.

RELACIONADAS Japón venció 2-1 al elenco de Pekerman By Camila Silveira Japón venció 2-1 al elenco de Pekerman Japón venció 2-1 al elenco de Pekerman Franklin Rodríguez contra la fiebre mundialista: "Va a ser un mes de tortura" By Miguel Bardesio Franklin Rodríguez contra la fiebre mundialista: "Va a ser un mes de tortura" Franklin Rodríguez contra la fiebre mundialista: "Va a ser un mes de tortura" El primer gol de Pelé en un Mundial cumple 60 años El primer gol de Pelé en un Mundial cumple 60 años Video El primer gol de Pelé en un Mundial cumple 60 años

Según el periodista francés, el equipo saldrá victorioso en Rusia porque "tiene dos delanteros excepcionales (Luis Suárez y Edinson Cavani), una defensa de hierro (la bisagra central del Atlético de Madrid) y jóvenes mediocampistas formidables", que son entrenados por Tabárez, "un líder de hombres y un estratega increíble".



El francés también hace referencia a una teoría que le planteó un hincha uruguayo mientras viajaba en tren rumbo a Ekaterimburgo: "Italia ha sido campeón mundial cada vez que Uruguay no participó en la Copa del Mundo. Y Uruguay ganó cuando Italia no estaba allí. Este año, los italianos no están clasificados. Por lo tanto: Uruguay ganará la Copa del Mundo".