Un equipo nuevo

Una de las ventajas más importantes que tiene un seleccionador (sino la principal) con respecto a un entrenador de equipo es que tiene la posibilidad de utilizar a los futbolistas que están en el mejor momento.



Es cierto que no tiene demasiado tiempo para trabajar y que, en la Copa del Mundo, esa ventaja se le reduce un tanto porque solo puede manejarse con 23 futbolistas, aunque también es verdad que esa cota es solo por un mes.



Giorgian De Arrascaeta y Nahitan Nández están pasando por un muy buen momento deportivo en sus equipos, quizá más incluso el futbolista de Cruzeiro, pero también es claro que no lo pudieron demostrar al menos en el primer partido ante Egipto (1-0). Y el Mundial no te espera.



Más allá de que se supone que Arabia Saudita -el rival de mañana- es de menor categoría aún que el seleccionado africano, Óscar Tabárez parece recurrir a fórmulas más conocidas y exitosas en el pasado. Por esta razón, entonces, apostará por Carlos Sánchez para la banda derecha del mediocampo y Cristian Rodríguez para la izquierda.



Asistidores. El primero de los argumentos que defiende esta determinación del conductor pasa por uno de los rubros más interesantes para mejorar el ataque: los pases de gol.



El “Pato” Sánchez fue, con 16, el futbolista de mayor cantidad de asistencias en la Eliminatorias Sudamericana. El “Cebolla” Rodríguez, en tanto, puso también varias asistencias y entre los dos fueron quienes mejor se combinaron para poner de cara al gol a unos tales Luis Suárez y Edinson Cavani, que se juntaron para convertir en 15 ocasiones e incluso el “Matador” fue el máximo goleador de la clasificatoria con 10 anotaciones.



Es por eso que, en un partido ante un rival que demostró grandes falencias defensivas en el debut ante Rusia (derrota 5-0), se recurre a los dos mejores asistentes que tuvo La Celeste en su camino a la Copa del Mundo.



Recordemos, por ejemplo, que Sánchez le puso dos asistencias a Cavani: una en Brasil para el gol en el 2-2 al bajar de cabeza un centro de “Palito” Pereira y otra para el tanto ante Venezuela en Montevideo al mandar una pelota alta que el “Matador” peleó para ganar y sacar un derechazo furibundo.



El “Cebolla”, en tanto, le puso un gran pase a Luis Suárez para que anotara el último gol celeste en las Eliminatorias frente a Bolivia.



Pueden parecer pocas las tres asistencias, pero hay que tener en cuenta que los restantes 12 tantos que marcaron entre ambos, la mayoría fueron por jugadas que generaron entre ellos (se asistieron varias veces), individuales o bien de penal.



Goles. Además de los tantos que cedieron (solo hablamos de los que hicieron las dos “bestias” celestes, pero habilitaron a varios más), ellos aportaron tres.



Sánchez le convirtió a Perú en Lima (1-2) con un derechazo de media volea luego de pase de Suárez y el “Cebolla” le hizo a Colombia en Barranquilla en el 2-2 y a Paraguay en Montevideo en el 4-0.



goles Los partidos del "Cebolla" y el "Pato" Cristian Rodríguez acumula 106 partidos con Uruguay. Hasta ahora convirtió once goles. El último: el 11 de octubre de 2016 a Colombia.

Mientras que Carlos Sánchez jugó 36 encuentros con la selección uruguaya. Anotó nada más que un gol y ese fue ante Perú el 28 de marzo de 2017.