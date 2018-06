“A Héctor Cúper lo conozco desde 1991 cuando yo dirigía a Boca Juniors y él era futbolista en actividad. En ese tiempo empezó su carrera como entrenador, discípulo de Carlos Timoteo Griguol, un gran entrenador. Últimamente sabemos todo lo que ha hecho, fue elegido mejor técnico de África como el equipo que tiene a Salah”, dijo el maestro Oscar Washington Tabárez en conferencia de prensa en Ekaterimburgo.

El entrenador uruguayo explicó que “las demoras de la seguridad maravillosa de este país hacen que no haya postergación ni atraso de los entrenamientos”, por eso el capitán Diego Godín solo respondió tres preguntas en la conferencia.

Consultado acerca de lo que se ha hecho en la selección uruguaya, Tabárez contó que “cuando empezamos nuestro proyecto en 2006 uno de los objetivos fue reubicar a Uruguay en el futbol mundial. El mundo hoy es otro y no es lo mismo que en 1990. Nos preguntamos por muchos años cómo hacerlo e hicimos este proyecto. Queríamos un perfil determinado de jugador y decidimos formarlo en juveniles, porque tenemos un problema de población: somos solamente 3 millones de habitantes y por cada jugador que sale en Uruguay salen 20 en Argentina y 30 en Brasil. Cuando salimos campeones de América en 2011, Federico Valverde tenía 11 años y hoy está en la selección e incluso estuvo muy cerca de venir a este Mundial”.

El maestro recordó el premio Fair Play que ganó La Celeste tras ser campeón de América en Argentina 2011 y reafirmó cómo los jugadores referentes están metidos en el proyecto de selecciones: “Cuando llamé a Maxi Gómez para felicitarlo por los 5 goles en partidos también le dije que le habían sacado 5 amarillas. Y él me contestó que tal y cual jugador de la selección ya lo habían llamado para decirle lo mismo. Eso es lo que nos deja tranquilos: que el grupo siempre está pendiente”.



EL EQUIPO No lo dice, pero se puede deducir

“El equipo se puede deducir, pero no lo voy a dar oficialmente por una cuestión de equidad porque tampoco sé el equipo rival”, explicó Tabárez en la conferencia de prensa.

La Celeste jugará con Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres en la zaga; Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en la mitad de la cancha; Edinson Cavani y Luis Suárez en la delantera.



LUIS SUÁREZ Un delantero y una persona más madura

Consultado acerca de cómo ve a Luis Suárez, Tabárez dijo que “lo conozco hace muchísimo tiempo a Luis, desde la Sub 20 de 2007, y ha madurado mucho. Lo que ocurrió en Brasil es una realidad que le ayudó a conseguir la madurez. Él se ha mentalizado y preparado mucho para este Mundial, que lo encuentra en plena madurez”

EL RIVAL No cambia la planificación

“Los 23 jugadores están en perfectas condiciones físicas. Si juega Salah me alegraría por él porque lo que le pasó genera solidaridad. No es que vamos a hacer un equipo si juega Salah u otro si no lo hace, pero con un jugador como él hay que tomar precauciones”, dijo Tabárez al ser consultado por el egipcio Mohamed Salah que aún continúa en duda.

EL DEBUT Una estadística que Uruguay quiere romper

El primer partido de un Mundial viene siendo esquivo para Uruguay y acerca de eso, el entrenador uruguayo dijo que “es una estadística, no una maldición. Tampoco nos obsesiona ganarle a Egipto por ser el primer partido sino por la importancia que tiene. Si ganamos luego de 48 años tampoco vamos a festejar especialmente por eso”.