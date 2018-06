Egipto celebra: "El Rey ha vuelto"

Nada hace prever que Mohamed Salah pueda estar en el debut ante la Selección de Uruguay, sin embargo, en la cuenta oficial de Twitter de los Faraones se anuncia: "El Rey ha vuelto".



Con un video que muestra a Salah entrenando se intenta infundir más espíritu a una afición que no deja de pensar en el gran costo que puede tener para sus ilusiones de avanzar a octavos de final la pérdida de "Mo" en uno o dos partidos de la fase de grupos.



El informe médico de la selección no acompaña esta publicación de Twitter, dado que han dejado en claro que no quieren correr riesgos de ninguna especie. Solamente actuará ante Uruguay si no existen dudas de que pueda perderse más que un partido.