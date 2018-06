"Va a ser duro clasificar y seguir avanzando"

El jugador del Chelsea inglés, que apunta a titular en el estreno mundialista de la selección argentina ante el cuadro islandés, pidió no ver más allá del partido de este sábado porque considera que "va a ser muy duro clasificar y seguir avanzando".

"Nos vamos a dejar el alma para avanzar y ojalá lleguemos más lejos que en el Mundial pasado, pero va a ser muy duro y hay que ir despacio", remarcó en una comparecencia de prensa celebrada en el complejo de entrenamiento de la selección argentina en Bronnitsy.

Willy Caballero sí reconoció, no obstante, que el grupo valoró posibles cruces "en octavos o cuartos de final", aunque insistió en no ver más allá.

"Si vemos más lejos vamos a perder el norte y nos vamos a desorientar. El partido más importante es el del sábado", apuntó.

El guardameta del Chelsea, titular en los amistosos ante Italia y Haití, reparó asimismo en el "respeto" que la Albiceleste despierta en el extranjero.

"Cuando vi el sorteo de los grupos del Mundial, yo estaba fuera de la selección. No había sido citado, pero el ruido del vestuario del Chelsea era que Argentina había clasificado con mucha suerte en el último partido. Cuando vieron el sorteo de los grupos, ya empezaron a pensar diferente. A Argentina en el extranjero se le tiene respeto por los últimos Mundiales, por los jugadores que tiene, por la forma de jugar y por la forma de competir. En los posibles cruces nos van a respetar bastante", expuso.

Apenado por las "pérdidas" por lesión del portero Sergio Romero y del centrocampista Manuel Lanzini, Willy Caballero explicó también que "no" se siente titular. "Creo que los tres tenemos esa sensación y queremos serlo, pero hasta que no escuchemos la lista del técnico no vamos a estar cien por ciento seguros. Todos seguimos compitiendo por ese puesto día a día", abundó.

El '23' argentino señaló igualmente que el elegido debe ofrecerse a sus compañeros de campo como una opción válida de pase.

"Creo que la forma de jugar de Jorge Sampaoli implica al arquero jugar un poco más. Nosotros nos adaptamos, nos aplicamos y tratamos de dar lo mejor para jugar, para tener la pelota y para ayudar a nuestros compañeros a ser superiores y tener más la pelota, no regalarla. Somos parte del equipo también y vamos a aportar desde esa parte", dijo.

Preguntado por las características del primer rival, Willy Caballero valoró al cuadro islandés como un conjunto complicado.

"Ellos defienden muy bien, en bloque, con dos líneas muy cerradas, muy juntos, así que va a ser muy difícil entrarles por dentro. Debemos utilizar todas las variantes posibles para atacarlos. En la clasificación y en la anterior Eurocopa les metieron pocos goles", analizó.

"Va a ser un partido duro y, además, como es el primer partido del Mundial, normalmente es difícil de arrancar jugando al mejor nivel. Creo que vamos a tener que usar todo nuestro talento y la habilidad la tenemos. Ojalá podamos arrancar con buen pie", deseó.