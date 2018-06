Los datos a tener en cuenta del VAR

Este Mundial será especial por muchos motivos, pero uno de ellos es que será el primero en el que la tecnología seguramente tendrá un papel preponderante, no solo en relación a la comunicación, sino que también respecto al juego en sí.

La referencia es claramente para el VAR (Video Assistance Referee) que en la pasada jornada fue presentado en sociedad por las dos máximas autoridades arbitrales de FIFA: el italiano Pierluigi Collina y el suizo Massimo Busacca.

“Todos los árbitros que están en la Copa del Mundo se han ganado su lugar, pero si cometen un error una vez, la gente olvidará todo lo que hizo bien y solo recordará este error en la Copa Mundial”, afirmó Collina. “Howard Webb ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores árbitros del mundo, pero todos recuerdan solo su final en 2010, donde no expulsó a De Jong”, agregó el exárbitro.

Por otro lado, Busacca manifestó: “Esta competencia no será arbitrada por el video, pero el video ayudará mucho a los árbitros. Algunas situaciones son muy difíciles de manejar, la tecnología puede ayudar en situaciones donde se habla de centímetros”.

Cabe recordar que en las cuatro ocasiones donde se podrá utilizar este sistema son: goles, penales, tarjetas o confusión de identidad al momento de sancionar a un jugador. El árbitro principal será informado de la situación por comunicación interna y allí podrá tomar la decisión de aceptar lo que le sea informado o de observar la jugada nuevamente en un monitor para sacarse las dudas.

“Las 35 cámaras que va a haber detectarán cada comportamiento antideportivo. No se van a escapar”, agregó el exárbitro suizo.

Así como cada una de las selecciones se apronta para la Copa del Mundo, también lo hacen los árbitros y el VAR, un sistema controvertido y que puede marcar un antes y un después en la historia de los mundiales y del fútbol. A estar atento y tener cuidado: ¡sonrían están siendo filmados!



a tener en cuenta Los datos más relevantes del VAR:

El tiempo perdido se repondrá: “Durante el Mundial de Brasil se jugó de promedio 57 minutos por partido, lo que supone que durante 33 minutos estuvo detenido”, afimó Busacca dando a entender que lo que se puedar perder por el VAR no es tiempo perdido, es invertido. Sin embargo, ese tiempo será añadido al final del partido.

No levantarán la bandera: “Si ves que un árbitro asistente no levanta la bandera, no es porque esté cometiendo errores”, sentenció Collina. Es que la idea de la utilización del VAR es que los asistentes no levanten la bandera en jugadas que sean dudosas, ya que en ese caso la situación terminaría allí. La utilización del VAR dará el veredicto final sobre jugadas dudosas.

Repeticiones para todos: Dentro de los estadios se observará cada una de las jugadas que el árbitro analice con el VAR. De todas maneras, los espectadores lo harán luego de que la mire el árbitro principal para no influenciarlo en el momento de tomar la decisión. Solo podrán verla en la pantalla gigante luego de que haya un veredicto.

Los del VAR siguen siendo jueces: “No pueden ir vestidos como un empleado con un saco y una corbata. Es imposible. Están haciendo algo que es estresante”, afirmó Busacca antes de contar que los árbitros que se encarguen del VAR, pese a que estarán en el IBC (International Broadcast Center), están obligados a vestir como si fueran a arbitrar el juego.

Los celestes ya lo conocen: Más allá de que Andrés Cunha será el árbitro uruguayo que forme parte del VAR, los jugadores del plantel celeste recibieron en la pasada jornada al exárbitro, Jorge Larrionda, que les otorgó información de primera mano a todos los jugadores respecto a las nuevas reglas del juego y al polémico VAR.