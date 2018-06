"Hace cuatro años estaba en casa, hoy escucho el himno y me emociono"

El joven volante celeste está viviendo un sueño con la selección uruguaya. Luego de participar en la Copa del Mundo Sub 20, se ganó un lugar en la mayor y lo está disfrutando al máximo. A continuación sus frases más importantes:

El choque ante Egipto:

"El primer tiempo no fue muy bueno en general. Tuvimos pocas chances, no llegamos con claridad. Nos faltó juego por las bandas y la tenencia fue buena pero no fuimos contundentes. Quedamos largos, sobre todo los centrocampistas de los delanteros".

Los nervios del debut:

"Era el primer partido y muchos debutamos, los nervios también te juegan en contra, pero lo importante es que logramos la victoria. Mis nervios y los de Mati para no querer salir y quedar lejos de la defensa, llevaron un poco a quedar lejos. Los nervios cesaron y veremos el equipo que juegue el próximo partido".

Lo que se espera de Arabia:

"Hasta ahora trabajamos en recuperar y llegar al 150 por ciento para el próximo partido. Ninguno es fácil, van a salir a buscar el resultado y tenemos que estar atentos. Es un Mundial parejo y tenemos que buscar hacer nuestro juego e hincapié en lo que mejor hacemos que es defender y usar las salidas rápidas".

Su gran momento:

"Hace cuatro años lo vivía en casa, no estaba ni en Primera, hoy escucho el himno y me emociono, pero uno busca hacer la burbuja con el grupo para estar tranquilo. Queremos darle una alegría a todo el Uruguay".