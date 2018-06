¿Croacia se queda con 22 por indisciplina?

Quedaban cinco minutos para el final del partido entre Croacia y Nigeria. Los europeos ganaban 2-0 tenían el partido controlado y Dalic decidió hacer el último cambio.

El DT llamó a Nicola Kalinic, pero este no quiso ingresar por supuestos dolores de espalda, que no había mencionado antes del juego, pero no convenció al cuerpo técnico.

Finalmente, fue Marko Pjaca quien ingresó por Mario Mandzukic y el delantero del Milan quedó en el banco de suplentes y sin tener minutos en el debut croata en la Copa del Mundo.

Todo indica que el jugador se molestó por solamente tener que jugar cinco minutos, pero la decisión le puede costar muy cara porque Dalic habría tomado la decisión de desafectarlo del plantel, según informó el medio croata "Sportske novosti".

El entrenador fue consultado y solamente se encogió de hombros y afirmó que en conferencia de prensa aclarará la situación. En Croacia ya piensan que quedarán con 22, pero la última palabra está en boca del entrenador.

Cabe recordar que Croacia lidera el grupo D del Mundial, tras ganarle a Nigeria, y que el próximo jueves se enfrentará a Argentina con la posibilidad de meterse en octavos de final si vence a los albicelestes.