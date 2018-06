"Se crearon cinco chances de gol; si esto no fue positivo, ¿qué es positivo?"

"Merecimos ganar, más allá que lo hicimos por una pelota parada y por un gol solo. Pero pudo haber terminado 2-0 o 3-0. Pero somos Uruguay, podemos mejorar, pero somos esto. Se crearon cinco chances de gol, el golero fue figura. Si esto no fue positivo, ¿qué es positivo?", dijo Cavani sobre el partido.

Por su parte, sobre la falta de gol comentó: "Egipto también tiene una selección muy física, muy dinámica, en la que corren todos, se repliegan muy bien atrás. Y eso juega. Cuando tenés un rival muy replegado, cuesta encontrar los espacios. Son cuestiones de detalles. Si la jugada de Luis en el primer tiempo se daba de otra forma, era otro partido".

"Es un paso muy importante. Ahora a pensar en recuperar y en lo que se viene", agregó.

El "Matador" aseguró también que el golero rival le desvió la pelota en el tiro libre que pegó en el palo. "Para mí en el tiro libre me la toca. Estaba viendo la pelota que entraba, pero me parece que vi una mano. Si hubiera pegado directamente en el palo, hubiera venido más rápida al medio. Cuando le pega Cáceres en el rebote y le pega a Sánchez pensé que ya no entraba".

"Todos un poco caímos en esa frustración de 'la pelota no quiere entrar hoy' cuando pasaron dos o tres jugadas donde pegaba en el palo o no definíamos bien", finalizó.